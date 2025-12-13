El Ayuntamiento de Nájera renueva el suelo del parque infantil de la calle Descampado

Renovación del suelo del parque infantil situado en la Calle Descampado de Nájera - AYUNTAMIENTO DE NÁJERA

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Nájera ha comenzado esta semana los trabajos de sustitución del pavimento de seguridad del parque infantil situado junto al Colegio Nuestra Señora de la Piedad, en la calle Descampado.

En la primera jornada, los operarios han empezado a retirar el suelo antiguo y a preparar la base para la instalación del nuevo pavimento, que mejorará las condiciones de seguridad, comodidad y durabilidad de la zona.

Esta actuación forma parte del compromiso municipal con la modernización de los espacios públicos y la mejora del entorno urbano.

Con intervenciones como esta, el Ayuntamiento busca mantener en buen estado las áreas de uso cotidiano y adaptarlas a las necesidades actuales.

La duración estimada de los trabajos es de aproximadamente dos semanas, periodo en el que el parque permanecerá temporalmente cerrado.

El Ayuntamiento agradece la comprensión de los vecinos y recuerda que esta intervención permitirá contar con un espacio renovado y en mejores condiciones de uso.