El Ayuntamiento pone en marcha la licitación para la rehabilitación ecoeficiente de la cafetería de La Grajera

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha el proceso de licitación para la rehabilitación ecoeficiente del local municipal de hostelería del parque de La Grajera, tras la aprobación del expediente de contratación por parte de la Junta de Gobierno Local el pasado miércoles.

Con un presupuesto inicial de licitación de 508.895,61 euros (IVA incluido), los trabajos se centrarán en la rehabilitación ecoeficiente y la instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo del establecimiento hostelero.

En cuanto a la climatización, se mejorará la envolvente térmica del edificio mediante el aislamiento interior de fachadas, cubierta y encuentro con el terreno; se sustituirán las ventanas por carpintería de altas prestaciones; y se instalará un sistema de aerotermia complementado con un sistema de ventilación con recuperación de calor.

Ademas, se sustituirá el montaje actual por luminarias LED de alta eficiencia; y en la zona de aseos, se reformará este espacio, así como las redes de suministro y evacuación de agua para garantizar la estanqueidad de la red y la reducción del consumo de agua.

La intervención, de una duración máxima de cinco meses, supondrá, ha dicho el Ayuntamiento de Logroño, "una importante reducción del consumo energético del edificio y una reducción de al menos un treinta por ciento de las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero, comparándolas con las emisiones del edificio en su estado actual antes de la ejecución de las obras previstas".

El plazo para presentar ofertas a este proceso de licitación, cuyo pliego de prescripciones técnicas se encuentra publicado en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Logroño, permanecerá abierto hasta el 10 de noviembre a las 14:00 horas.

El proyecto está financiado con fondos europeos Next Generation, concedidos al Consistorio el pasado mes de julio en el marco del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeo 2021 y el Plan de Acciones de Cohesión entre destinos del Camino de Santiago de La Rioja planteado por el Gobierno regional.

En total, 991.334 euros con los que, además, se llevará a cabo, entre otros proyectos municipales, la rehabilitación ecoeficiente de la caseta oeste de arbitrios del Puente de Piedra, cuyo proyecto de licitación también está en marcha con un presupuesto de 149.040 euros (IVA incluido).