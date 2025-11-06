Ayuntamiento rechaza "por exceder competencias" un plan de inspección y cierre de pisos turísticos ilegales en Logroño

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha rechazado este jueves, en su sesión plenaria correspondiente al mes de noviembre, una moción de IU-Podemos para poner en marcha en la ciudad un plan de inspección y cierre de pisos turístico ilegales en la ciudad, que, según los datos que se han facilitado en el debate, ascenderían a más de 80 en la capital riojana.

La propuesta ha contado con la abstención de la concejala no adscrita Eva Loza; el voto a favor de IU-Podemos, Partido Riojano, VOX y PSOE; y el 'no' del PP, lo que ha hecho decaer la moción, argumentando que se trata de un planteamiento "que excede a las competencias municipales", como ha dicho el concejal de Urbanismo Íñigo López-Araquistain.

En su defensa de la propuesta, la portavoz de IU-Podemos Amaia Castro ha reseñado que "ante la actual emergencia habitacional, es nuestra obligación usar todas las herramientas que tengamos para frenar esta situación".

Citando datos oficiales, ha cifrado en 86 los pisos turísiticos "que están operando sin licencia, sin registro y sin control en Logroño, con total impunidad", con cuatro denuncias con expediente abierto en el Ayuntamiento "sin solución". Reiterando que el Consistorio tiene "competencias en este tema, si no se hace es porque no se quiere", ha reclamado un plan municipal de inspección, cierre y sanción, coordinado con el Gobierno riojano para cierres inmediatos".

Desde el Partido Riojano, su portavoz Rubén Antoñanzas ha recalcado que "lo que quiere esta moción es que se cumpla la ley", mostrando su sorpresa porque se conozcan los datos de algo que "es un delito, hay un fraude que todos conocen, pero nadie hace nada".

Por VOX, su edil Patricia González Lacarra ha recordado que la formación ya presentó una moción similar hace dos años, para un asunto "que era urgente entonces y es urgente ahora, ante lo que ha pedido que "se actúe ya".

La concejala socialista Carmen Urquía ha calificado de "muy preocupante" la proliferación de pisos turísticos, una situación que "afecta a la oferta vivienda, al precio alquileres y a la masificación turística", ante lo que ha abogado porque "las administraciones local y regional, con un protocolo conjunto, se unan al Ministerio para comprobar que estas 80 viviendas turísticas ilegales que se contabilizanen Logroño han cesado su actividad".

Por último, el concejal de Urbanismo ha señalado que "el problema es real y afecta a la convivencia", pero, además de afear a la oposición que "cuando estuvieron en el Gobierno local no hicieron nada", ha argumentado el voto 'popular' en contra "por respeto al marco legal vigente, excede a nuestras competencias". "Es un brindis al sol", ha finalizado.

CONSULTORIO DE LOS LIRIOS.

Se ha rechazado por otro lado una moción del PSOE para que "el consultorio de Los Lirios preste atención primaria". En representación de los vecinos del barrio, Enrique Cabezón ha recordado que esta instalación se abrió el verano pasado, contando en teoría con siete profesionales sanitarios, "lo que ya era insuficiente entonces y no se cumple ahora, porque no da atención primaria", mientras ha pedido la implicación del alcalde para resolver esta cuestión.

En defensa de la moción, la concejala del PSOE Esther Espinosa ha criticado que, "más de cuatro meses después de la inauguración del centro, no se cumplen los horarios previstos; no hay médico ni enfermera "y se ofrecen servicios a toda la población, con lo que los vecinos de Los Lirios tienen que seguir yendo al centro de salud Joaquín Elizalde", de manera que "no ha supuesto ninguna mejora para el barrio" y ha pedido que el Ayuntamiento inste al Gobierno riojano a aportar los medios humanos y materiales necesarios para el funcionamiento del consultorio.

Por parte de los Grupos, desde IU-Podemos Amaia Castro ha calificado el centro como "consultorio 'fake', es una vergüenza que se tenga que estar pidiendo lo básico". El portavoz del PR+ Rubén Antoñanzas ha exigido al alcalde de exija al presidente riojano Gonzalo Capellán "que cumpla". Desde VOX, su portavoz María Jiménez ha reconocido que "es: muy necesario dotar de medios humanos y materiales al consultorio", pero ha tachado la moción de "partidista", algo en lo que ha coincidido el 'popular' Javier Martínez Mancho, que ha señalado que "se trabaja para dotar de contenido el consultorio".

Por otro lado, se ha rechazado otra moción, presentada por el Grupo VOX, para "la concesión de una subvención al programa 'Sigue Comprando' de fomento al consumo y dinamización comercial minorista", que ha contado con el 'sí' de todos los grupos, salvo el rechazo del PP que ha hecho declinar la propuesta.

También se ha rechazado -con el 'no' del PP; la abstención de VOX y la concejala no adscrita Eva Loza; y el voto a favor de PR+, Podemos y PSOE- otra moción, planteada por el Partido Riojano, para "detectar, inventariar y eliminar el amianto en los edificios públicos de Logroño sin riesgos para las personas antes de fin de 2027".

Por último, ha decaído igualmente otra moción de los regionalistas -con el 'no', de PP y Podemos; la abstención de Eva Loza; y el sí de PR+ y PSOE- para modificar las Ordenanzas Fiscales 2026 "en el ICIO para las constructoras que vayan a edificar Vivienda de Protección Oficial" en Logroño; y en el Impuesto de Circulación para vehículos con etiqueta eco y para los domiciliados dentro de la Zona de Bajas Emisiones.