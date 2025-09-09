Ayuntamientos socialistas fuerzan al Gobierno del PP "a reactivar la recogida de animales tras un año de abandono"

LOGROÑO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja celebra que la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, haya anunciado "hoy al fin la firma del convenio de recogida de animales abandonados".

"Eso sí, estamos ante un convenio que llega tarde y tras más de un año y medio de caos e irresponsabilidad por parte del Gobierno de Capellán".

Durante este tiempo, "los municipios riojanos, especialmente los más pequeños, se han visto desbordados, sin recursos y sin apoyo alguno por parte del Ejecutivo regional ya que el centro de Cañas solo prestaba servicio en horario de oficina y de lunes a viernes".

"Esto dejó a los animales y a los ayuntamientos en una situación insostenible precisamente en los momentos más críticos, como fines de semana y tardes, cuando más abundaban los perros abandonados en las calles, generando caos e indefensión, tanto en la Guardia Civil como en los propios Consistorios".

El PSOE de La Rioja considera "hipócrita y ventajista que el PP intente ahora ponerse medallas por una solución que los Socialistas llevamos meses reclamando. De hecho, han sido nuestros alcaldes y alcaldesas quienes, mediante cartas dirigidas a la consejera, han exigido este convenio y han recordado al Gobierno regional su obligación de actuar como Diputación en una comunidad uniprovincial, que debe asistir a sus municipios cuando lo requieran o carezcan de medios".

"También en el Parlamento regional hemos defendido iniciativas que el PP ha rechazado y en la Federación Riojana de Municipios fueron los alcaldes Socialistas quienes situaron este problema en la agenda y forzaron una solución", aseguran desde el PSOE.

"Ha sido la presión del PSOE la que ha obligado al Ejecutivo de Capellán a reaccionar y a poner fin a un problema que nunca debió producirse".

Además, finalizan, "la recogida de animales no es un favor, sino una obligación legal y moral que debe garantizarse los 365 días del año, las 24 horas del día y en condiciones dignas que aseguren el bienestar de los animales y la tranquilidad de los municipios riojanos".