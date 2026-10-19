Azcona vuelve a casa: Arnedo celebra su legado en el emotivo arranque de la 28 edición de Octubre Corto - OCTUBRE CORTO

LOGROÑO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Arnedo ha vivido del 15 al 18 de octubre un intenso primer fin de semana de la 28ª edición de Octubre Corto, cuatro jornadas en las que el cine ha vuelto a convertirse en espacio de encuentro, creación y reflexión. La programación ha combinado la diversidad del cortometraje contemporáneo, el impulso a la cinematografía riojana y el compromiso con una cultura más sostenible, con un protagonista especialmente significativo este año: Rafael Azcona.

El centenario del nacimiento del guionista riojano y los veinte años de su primera visita a Arnedo han marcado una parte primordial y destacada de la programación.

El sábado 17 de octubre, el Teatro Cervantes acogió la presentación de La sobremesa. Rafael Azcona en Octubre Corto, editado por Aborigen. El libro recupera la conversación que Azcona compartió en 2006 con José Luis García Sánchez, Luis Alegre, David Trueba y Bernardo Sánchez, una tarde que forma parte de la memoria del festival y en la que quedó instituido el premio que lleva el nombre del guionista.

La presentación corrió a cargo de Isabel Ribote, editora de la publicación, junto al Chechu León, director de Octubre Corto y el guionista y escritor, experto en Rafael Azcona, Bernardo Sánchez.

La jornada continuó con el estreno de La huella de Rafael. Azcona - Arnedo, documental de 55 minutos producido por Aborigen y dirigido por León y Sánchez, que indaga en la bella relación del cineasta con la ciudad. Tras la proyección, Bernardo Sánchez y Chechu León, directores de este precioso trabajo, han llevado a cabo una nostálgica sobremesa que ha contado con la especial presencia entre el público de los protagonistas del documental, aquellas personas que tuvieron la suerte de compartir esa tarde mágica del 21 de octubre de 2006 con el genio riojano.

La presentación contó con la participación de Gonzalo Capellán, presidente del Gobierno de La Rioja, que formó parte de aquel encuentro con Rafael Azcona en Arnedo en 2006 y cuya presencia queda recogida también en el documental; de Roberto Iturriiaga, director general de Cultura del Gobierno de La Rioja, y de Rosa Herce, alcaldesa de Arnedo.

Su asistencia subrayó la relevancia institucional de un homenaje que recupera la memoria de la primera visita del guionista a la ciudad y pone en valor el vínculo de Azcona con Arnedo, veinte años después de aquel encuentro que forma parte de la historia de Octubre Corto.

JORNADA SOSTENIBILIDAD DE FESTIVALES RIOJANOS

El viernes, el festival reunió a representantes de distintos eventos culturales riojanos en la jornada Festivales Riojanos Sostenibles. Del compromiso a la acción, tutorizada por Ambiental Rioja, para identificar medidas que permitan reducir el impacto ambiental de la actividad cultural. Esa misma noche, los cortos de Origen Rioja llenaron el Teatro Cervantes con la presencia de los equipos participantes, que presentaron sus trabajos ante el público.

La programación del domingo se completó con cine infantil y una nueva edición de Realidades, el certamen de cortometrajes de temática social que cuenta con la colaboración de Cáritas Arnedo.

Con este primer fin de semana, Octubre Corto reafirma su vocación como punto de encuentro para cineastas, profesionales y espectadores, y como una cita cultural que conecta el talento emergente con la memoria cinematográfica.

En el año de Rafael Azcona, Arnedo vuelve a mirar hacia una figura que forma parte de su identidad y que sigue recordándonos la capacidad del cine para observar, cuestionar y contar la vida.