El Banco de Alimentos informará a los logroñeses de la XIII Gran Recogida 2025 en tres mesas informativas

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos informará a los logroñeses de la XIII Gran Recogida 2025 en tres mesas informativas este viernes, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

Poco a poco se van ultimando los detalles de lo que supone la XIII Gran Recogida de este año 2025 en la que el Banco de Alimentos de La Rioja contará con 65 diferentes establecimientos en toda La Rioja, la recogida efectiva de alimentos, la entrega en caja del dinero que desee cada cliente y que quedará reflejado en el tique de compra o en un bono.

En el deseo de informar detalladamente de esta Gran Recogida, el Banco de Alimentos de La Rioja ha decidido salir a la calle, poniendo tres mesas informativas, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, en horarios, el viernes y sábado de 11,00 a 14,00 por la mañana y de 17,00 a 21,00 por la tarde, y el domingo solamente por la mañana.

Situadas esas mesas informativas en la calle Gran Vía con Daniel Trevijano, en la calle Portales a la altura de la Plaza del Mercado, y en la plaza de Mayo. El domingo se trasladará al mercadillo de las Norias.

"Contamos para la Gran Recogida con 1.500 voluntarios que prestarán solidariamente sus horas en favor de los demás, indicando que todavía tenemos puestos por cubrir. Para completar la nómina de voluntarios, nos faltan 277 puestos en los diferentes puntos de recogida: Rioja Alta 95, Rioja Media 129, Rioja Baja 53".

Por ello "animamos a la sociedad riojana" a que se apunte para colaborar con esta campaña como voluntarios, contactando a través de los teléfonos 941 254 491 o 649 437 597 aunque también lo puede hacer a través del correo: voluntarios@bancodealimentosdelarioja.org o directamente en nuestra web: https://www.bancodealimentosdelarioja.org/gr2025

La XIII campaña de la Gran Recogida se inicia el viernes 7 y termina el 9 de noviembre. En esta nueva edición, los padrinos son Carlos e Ignacio, Hermanos Echapresto y tiene como lema 'Lo damos todo'.