El Banco de Sangre impulsa la donación en Navidad ante una previsión de más de 700 transfusiones - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre de La Rioja ha iniciado su campaña navideña con el objetivo de fomentar la donación durante las últimas semanas de diciembre y los primeros días de enero, un periodo en el que se estima que será necesario realizar alrededor de 700 transfusiones a 275 pacientes de la comunidad, según los datos registrados en ejercicios anteriores.

La época navideña, al igual que ocurre en los meses estivales, suele coincidir con un descenso en las reservas de determinados grupos sanguíneos, provocado por la acumulación de jornadas festivas, los desplazamientos y la alteración de las rutinas habituales.

A estas circunstancias se suma la incidencia de patologías estacionales como cuadros catarrales y la gripe, que provocan una exclusión temporal durante 14 días.

Para facilitar la donación, la unidad móvil del Banco de Sangre recorrerá hasta 15 municipios riojanos durante las próximas cuatro semanas. El calendario completo con los puntos de extracción, así como los horarios correspondientes, puede ser consultado en la página web del centro de transfusión (www.bancosangrerioja.org)

Además, los ciudadanos que lo deseen pueden donar también sangre en el Hospital Universitario San Pedro, de lunes a viernes de 8 a 20 horas, y los sábados de 9 a 14 horas. El Banco de Sangre permanecerá cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1, 5 y el 6 de enero.

Durante este periodo, el centro de transfusión contará con la colaboración de empleados de SDi Digital Group, JUBA y Cruz Roja, así como de miembros de la Guardia Civil y de la Base Militar de Agoncillo, que aportarán su gesto solidario para contribuir al mantenimiento adecuado de las reservas.

TRES ÚNICOS REQUISITOS PARA SALVAR VIDAS

Para donar sangre solo es necesario con cumplir tres requisitos: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud.

El procedimiento es rápido y sencillo. Los donantes deberán identificarse con su DNI, completar un breve cuestionario y someterse a controles básicos como la toma de tensión arterial y el análisis del nivel de hemoglobina. Tras la extracción, se ingerirán líquidos y alimentos solidos proporcionado por el centro de transfusión con el fin de recuperar el volumen de sangre extraído.

DESTINO DE LA SANGRE DONADA

Cada donación se fracciona en tres componentes: plaquetas, glóbulos rojos y plasma, que pueden ser destinados a diferentes pacientes.

Las plaquetas, con una duración limitada de entre cinco y siete días, son esenciales para garantizar una adecuada coagulación y evitar el sangrado, especialmente en pacientes con enfermedades oncológicas, como la leucemia, que pueden necesitar hasta 200 unidades durante su tratamiento.

Los glóbulos rojos, que pueden conservarse hasta 42 días, son los encargados de transportar el oxígeno a los tejidos. Son imprescindibles en casos de sangrados importantes, como en accidentes de tráfico, donde una persona puede requerir hasta 30 unidades, o en partos con complicaciones, situaciones en las que se han empleado hasta 20 unidades en los hospitales de La Rioja.

El plasma, por su parte, se emplea tanto en transfusiones como en la elaboración de determinados medicamentos, y es habitual su empleo en intervenciones quirúrgicas, pudiendo llegar a requerirse hasta 20 unidades en este tipo de circunstancias.