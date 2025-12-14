La banda riojana Psycho Rebel Front presentará a finales de diciembre dos nuevos temas, por primera vez en castellano

La banda riojana Psycho Rebel Front anuncia novedades - PSYCHO REBEL FRONT

LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La banda riojana Psycho Rebel Front presentará, con toda seguridad a finales de este mismo mes de diciembre, dos nuevos temas que, por primera vez en su carrera, serán en castellano.

Así lo anuncian desde el grupo, que indican que "durante la espera para entrar al estudio de grabación el próximo mes de febrero, hemos producido dos nuevos singles en castellano, siendo esta la primera vez que la banda publica canciones en nuestro idioma".

Los temas, titulados "Magma " y "Un día gris", saldrán a finales de diciembre. Se trata de canciones auto-producidas por la banda (composición, grabación y mezcla), con masterización a cargo de Javier Roldón en Vacuum Mastering (Zaragoza), y, en el caso de "Un día gris", contando con la colaboración de Daniel, vocalista de la banda Tobogán.

Ambas canciones se presentarán inicialmente de forma conjunta en un EP digital titulado 'Dos movimientos para el fin del mundo', "que podrá escucharse en exclusiva en nuestra web".

"Más adelante estarán disponibles en plataformas digitales, pero con este lanzamiento hemos querido explorar una pequeña vía de independencia respecto a los canales habituales de la industria", apuntan desde la banda.

El 27 de diciembre, el grupo estará presentando el EP en directo en la Sala Stereo de Logroño, coincidiendo con la publicación de "Magma" acompañado de un lyric vídeo.

"Con la entrada incluiremos una lámina A5 del cartel original y estrenaremos unas chapas con enlace NFC a nuestra web y reproductor (cortesía de Discos Invertebrados) que también estarán disponibles en nuestro merchandising", finalizan desde Psycho Rebel Front.