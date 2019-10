Bauzà trabajará por "mejorar la conectividad e infraestructuras de La Rioja" y apuesta por el Corredor Atlántico Norte

Publicado 18/10/2019 11:11:38 CET

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzà, ha abogado por la "coordinación y colaboración" en todos los niveles -desde Europa y desde España- para "mejorar la conectividad y las infraestructuras de La Rioja y el resto de comunidades autónomas" y ha mostrado su compromiso "para seguir trabajando por ellas" en el Parlamento europeo.

Bauzà ha participado este viernes en una reunión en Logroño con el presidente de la Federación de Empresas de La Rioja, Jaime García Calzada, y empresarios riojanos para tratar temas regionales junto a la candidata al Congreso por La Rioja de Cs, María Luisa Alonso, y el portavoz autonómico, Pablo Baena.

El eurodiputado 'naranja' ha recordado que, hace meses, "adquirí un compromiso con los riojanos para apostar por la conectividad con el Corredor Atlántico Norte. Como soy gente de palabra, cuando me comprometo a algo cumplo y lo primero que hice fue presentar una iniciativa parlamentaria para garantizar dicho corredor".

Todo ello porque "Europa es la que desde hace 50 año asegura muchos compromisos y libertades y, entre ellas se encuentra la libertad de movimiento, personas, bienes y servicios. El Corredor Atlántico Norte es fundamental para que los empresarios tenga las mismas oportunidades que cualquier otro europeo".

Así, ha insistido, "si hay un corredor que permita disminuir los costes para cualquier producto, como puede ser el vino, y que ese producto pueda estar en las mejores condiciones y con menores costes en cualquier mesa de cualquier país de Europa tendremos que potenciarlo".

Al igual que con el vino, "con cualquiera de las materias primas que necesite cualquier empresario", ha explicado.

"FALTA DE CONECTIVIDAD"

Bauzà también ha mostrado su preocupación "por la falta de conectividad" que se vive en La Rioja. "Estamos viendo en el transporte aéreo cómo se disminuye la frecuencia de los vuelos. Por ello, "exigiremos al Gobierno de la nación que cubra la obligatoriedad de servicio público".

"Aquí, en La Rioja, los riojanos están pagando en concepto de publicidad un servicio que hace que se le preste por parte de la compañía aérea, pero no es necesario que lo paguen ellos, ese dinero lo debe pagar el Gobierno de la nación y hay que exigirlo porque es una cuestión de estado y de interés general", ha aseverado.

También ha hecho referencia al transporte en la región. "Los riojanos deben poder salir de su comunidad cuando quieran pero también hay personas de otras comunidades u otros países que quieren venir a La Rioja y no podemos venir porque no tenemos una buena conexión" algo que "no se puede permitir".

Por su parte, la candidata al Congreso por La Rioja, María Luisa Alonso, ha agradecido la visita del eurodiputado porque "el nombre en La Rioja se ha oído en el Parlamento Europeo porque él ha puesto encima de la mesa la necesidad de unas conexiones e infraestructuras que vertebren el estado español y que también nos permita desarrollarnos en La Rioja".

"Las infraestructuras en La Rioja son fundamentales y debemos estar coordinados porque tenemos que trabajar todos juntos. Es un tema de estado que no debería tener colores políticos ni siglas sino que ponga en valor el pacto por las infraestructuras porque queremos que La Rioja cuente y se ponga en marcha".