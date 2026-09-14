BBVA prevé que el PIB en La Rioja alcance el 1,8% en 2026 y el 2,2% en 2027

Marta Alonso, Directora Territorial BBVA Norte, Miguel Cardoso, Economista Jefe En BBVA Research España Y Elena López, Directora Regional Norte De Banca De Empresas E Instituciones, BBVA - BBVA

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Estudios de BBVA estima que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de La Rioja alcance el 1,8 por ciento en 2026 y el 2,2 por ciento en 2027, tal y como ha informado hoy el economista jefe de BBVA Research para España, Miguel Cardoso.

En rueda de prensa junto a la directora de la territorial norte de BBVA en España, Marta Alonso, Cardoso ha indicado que se "consolida un crecimiento de desaceleración" en La Rioja.

En 2026, el crecimiento se sitúa por debajo del conjunto de España, donde se prevé un 2,4 por ciento. No obstante, el crecimiento previsto para La Rioja en 2027 es del 2,2 por ciento, por encima de la media nacional, que se estima en un 2,1 por ciento.

"Llama la atención", ha señalado Cardoso, que hay una pérdida de empleo en Agroalimentación e Industria y "los servicios sostienen el crecimiento del empleo".

Un crecimiento del empleo, por tanto, "heterogéneo" con algunos sectores perdiendo, "sobre todo por la mala evolución de la exportación" que explica "el mal comportamiento del empleo rural". El empleo, por tanto, ha dicho, "se va a estancar", sobre todo por el sector agrario.

El sector Turismo, por su parte, crece al aumentar el gasto turístico por parte de extranjeros, "lo que se ha visto con intensidad durante la semana del eclipse", en la que el aumento estuvo sólo por detras de Soria con respecto al año anterior.

Ha señalado cómo la capacidad de creación de empleo en La Rioja está "sostenida" por la inmigración. "En ausencia de inmigración hubiéramos visto una contracción de la población", ha dicho.

Se ve, por otro lado, una recuperación del consumo doméstico; así como una evolución favorable del sector de la construcción, pasando a una "aceleración".

Por otro lado, las empresas están apostando por procesos de automatización, mejora de la eficiencia, de la digitalización.

Ha destacado la buena evolución de sector público, con un aumento del consumo público entre un seis y un ocho por ciento, de forma que parte de la creación de empleo es gracias a los servicios públicos.

Carodoso ha advertido de que el efecto que tendrá en la industria el incremento del coste de la electricidad será "mayor" en La Rioja que en el conjunto.

Ha sumado el aumento del precio de combustible y, en La Rioja, que el impacto será, sobre todo, negativo en los insumos necesarios para la elaboración de fertilizante.

Esto, ha dicho, tendrá consecuencias en la inflación, del forma que ha previsto que en el conjunto del año rebase el 3,3 por ciento, lo que, ha advertido, "tendrá impacto en la posición que tendrá la gente para gastar".

En cuanto a las oportunidades y retos para hacer frente al descenso de las exportaciones, ha citado alcanzar nuevos mercados a través de Mercosur, lo que permitiría, ha dicho, que "productos riojanos entren a menor coste".

Con respecto al proceso de regularización, ha estimado que en La Rioja el impacto no será tan significativo como en el conjunto de España, estimando un efecto de alrededor de seiscientas personas.

Cardoso también ha hecho referencia a la "caída" en la comercialización de vinos, dado que, ha indicado, "hay factores estructurales de cambios de preferencia". Por tanto, ha mostrado preocupación por este sector.

También se ha referido al hecho de que la red eléctrica "está saturada", lo cual, ha afirmado, "supone un cuello de botella importante".

FALTA DE MANO DE OBRA

El informe señala que hay una falta de mano de obra a pesar de la inmigración y "cada vez", ha dicho Cardoso, "son más las vacantes que se tardan en cubrir, sobre todo en un entorno de desaceleración de crecimiento de la población".

En este sentido, ha puesto el acento en la construcción, donde hay, ha visto, un problema de envejecimiento que se une a que hay un número de trabajadores que se "salió de oficios" y los trabajadores migrantes están optando más por la hostelería.

También se ve un "desafase" entre las vacantes que "requieren valor añadido", notando un "desajuste de la formación en sectores intensivos del uso de conocimiento, particularmente en la Industria" (ingenieros).

En cuanto a la vivienda, "a pesar de las medidas del Gobierno de La Rioja", ha considerado que "hay pocas para el número de hogares, sobre todo, a precio asequible".

Ha señalado cómo "practicamente no se ha iniciado vivienda protegida y puede haber segmentos de la población para los que no va a haber oferta".