Berceo acoge hasta el 6 de abril una exposición inmersiva sobre 'El Principito - BERCEO

LOGROÑO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cada año se leen en el mundo más de cinco millones de ejemplares de El Principito, la obra de Antoine de Saint-Exupéry, un clásico que desde su publicación en abril de 1943 se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de la literatura universal con su traducción a más de 500 idiomas y dialectos. Esta fábula atemporal cobrará vida hasta el próximo 6 de abril en la zona de eventos del Centro Comercial Berceo a través de una exposición inmersiva.

Los visitantes podrán disfrutar en familia de esta muestra gratuita que permitirá adentrarse en el entrañable universo de este mítico relato a través de distintos escenarios temáticos, esculturas a tamaño real, photocalls y juegos interactivos. Además, se organizarán talleres en los que los participantes podrán descubrir la técnica de animación stop-motion.

Se trata de una propuesta dirigida a todos los públicos que ofrece una alternativa cultural y de ocio familiar durante los días no lectivos de Semana Santa.

Además, esta acción conlleva una colaboración de Berceo con FARO. Asociación Riojana de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer por la que la galería comercial realizará una donación económica e invitará a los niños y niñas visitantes a esta actividad a que realicen dibujos que ayuden a los menores enfermos a "imaginar otros mundos". Para ello se pondrán mesas, sillas y material de dibujo y se entregarán hojas en formato A3 para crear un libro gigante que la Asociación compartirá con los niños a los que representa.

Con esta iniciativa, el Centro Comercial Berceo refuerza su apuesta por la programación de actividades culturales y familiares que permiten ofrecer a los visitantes, tanto de La Rioja como de zonas limítrofes, un espacio donde disfrutar de una completa jornada de ocio, compras y entretenimiento.