Los Best Of Bilbao-Rioja compiten por el premio internacional del público de Red Mundial de Grandes Capitales del Vino

BILBAO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red Mundial de Grandes Capitales del Vino-Great Wine Capitals Global Network ha abierto la votación al público para elegir el People's Choice Award. En esta última fase de los premios Best Of competirán los ganadores en los Premios Best Of Wine Tourism 2026 Bilbao-Rioja.

En concreto, Bodegas Faustino de Oyón (Álava) opta al premio en la modelidad de Arquitectura, Parques y Jardines, Hotel Viura de Villabuena de Álava en la de Arte y Cultura, Ramón Bilbao de Haro (La Rioja) en la de Experiencias Innovadoras de Enoturismo y Palacios Vinos de Finca, Bodegas Nivarius y Proelio de Nalda (La Rioja) en Prácticas Sostenibles de Enoturismo.

También compiten por este reconocimiento el Restaurante Las Lías de Bilbao en la modalidad de Experiencias Enogastronómicas, la Hospedería de Los Parajes de Laguardia (Álava) en la de Alojamientos y Brittany Ferries de Bilbao en Servicios de Enoturismo.

Desde Great Wine Capitals Bilbao-Rioja han destacado que "el eje turístico Bilbao-Rioja parte con una posición de prestigio, demostrada en el certamen del año pasado", cuando sus proyectos lograron "un éxito histórico" al sumar más del 25% de los votos del público en todo el mundo.

El presidente de Great Wine Capitals Bilbao-Rioja, Juan M. Sáenz de Buruaga, ha señalado que, "tras el éxito del jurado profesional, el apoyo del público es fundamental". "Nuestros ganadores son embajadores de una experiencia que va más allá de la cata, poniendo el acento en la dedicación de nuestros profesionales y abarcando la sostenibilidad, la arquitectura, la cultura y la excelencia gastronómica y de alojamiento. Es el momento de mostrar al mundo la calidad de nuestro enoturismo", ha valorado.

La votación se realiza a través de la página web de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, seleccionando a los ganadores de cada categoría y enviando un voto agregado al final del proceso de votación. El plazo para votar finalizará el lunes, 8 de diciembre.

Los Premios Best Of Wine Tourism Awards, que se celebran desde 1999, buscan poner de relieve "la calidad de las empresas de enoturismo de once regiones líderes mundiales". La votación del público es "el colofón" tras la selección profesional de un jurado compuesto por especialistas del sector y de los medios de comunicación.