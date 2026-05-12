Best Of Club pone el foco en la colaboración, la excelencia y la internacionalización como futuro del enoturismo

El Best Of Club pone el foco en la colaboración empresarial, la excelencia y la internacionalización como claves del futuro del enoturismo - BEST OF CLUB

LOGROÑO 12 May. (EUROPA PRESS) -

Great Wine Capitals Bilbao-Rioja Great Wine Capitals Bilbao-Rioja ha celebrado una nueva edición del Best Of Club GWC Bilbao-Rioja en Palacios Vinos de Finca, un encuentro profesional que ha reunido a 70 representantes de bodegas, restaurantes, hoteles y empresas turísticas premiados con los prestigiosos premios Best Of Wine Tourism en Álava, Bizkaia y La Rioja.

La jornada, organizada este año con la colaboración del Gobierno de La Rioja, ha consolidado al Best Of Club como uno de los principales foros profesionales del enoturismo en España, centrado durante la presente edición en el análisis de las nuevas tendencias del turismo premium y en cómo atraer a un viajero internacional cada vez más exigente, experiencial e interesado en la inmersión cultural en el territorio.

La bienvenida a la bodega de Nalda ha corrido a cargo de Vanesa Pérez, responsable de Comunicación de Palacios Vinos de Finca, NIvarius y Proelio, y de Juan M. Sáenz de Buruaga, presidente de Great Wine Capitals Bilbao-Rioja, quien ha destacado la importancia de seguir fortaleciendo una comunidad profesional que sitúa al eje Bilbao-Rioja como referente internacional del turismo del vino.

Raquel Pérez Cuevas, presidenta del Consejo Regulador DOCa Rioja; Santiago Barrueco y Florencio Nicolás, directores respectivamente de la Cámara de Álava y de La Rioja, miembros todos ellos del Comité GWC Bilbao-Rioja, han asistido también al Best Of Club.

RIOJA CONSOLIDA SU LIDERAZGO ENOTURÍSTICO

La primera ponencia de la jornada, 'Situación actual del enoturismo en Rioja', ha sido ofrecida por Manuel Ángel Romero, CEO de Dinamiza Asesores.

Durante su intervención se han destacado los principales datos del último Monitor de Enoturismo DOCa Rioja, que confirma el crecimiento sostenido del sector y el posicionamiento de Rioja a la cabeza de las regiones vitivinícolas más visitadas de España, con 214 bodegas abiertas al turismo, más de un millón de visitas anuales y 214 millones de euros de impacto económico asociado al enoturismo.

El ponente subrayó además la evolución del perfil del visitante, cada vez más orientado hacia experiencias personalizadas, gastronomía, sostenibilidad, arquitectura y propuestas de alto valor añadido.

EL LUJO EVOLUCIONA HACIA EXPERIENCIAS AUTÉNTICAS Y COLABORATIVAS

La interesante mesa de actualidad eje de la jornada, con el título 'Lujo y enoturismo: claves para seducir al viajero premium', ha reunido a Aitor Delgado, Carlos Echapresto, Cristina Pérez, Elisa Ventoso y Noelia Lola Fernández Garrido, moderados por Adela Pereira.

Los participantes coincidieron en señalar que el nuevo lujo en el turismo del vino ya no se basa únicamente en la exclusividad, sino en la capacidad de generar experiencias memorables, honestas y profundamente conectadas con el territorio.

Durante el coloquio se destacó la creciente importancia de las alianzas entre empresas, destinos y sectores complementarios para competir en mercados internacionales. Los ponentes defendieron la necesidad de construir propuestas integradas donde vino, gastronomía, paisaje, cultura y hospitalidad trabajen de manera conjunta.

Uno de los mensajes compartidos durante el debate fue la necesidad de combinar ambición internacional y propósito de colaboración. En palabras recogidas durante la sesión, "tenemos que creer que somos capaces, pero también saber colaborar con otras empresas en otros países para llegar a los escenarios donde queremos estar".