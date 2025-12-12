La Biblioteca Rafael Azcona vuelve a abrir sus puertas a 'Altavoz. Festival Internacional de Cuentos de Logroño' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Municipal Rafael Azcona se suma un año más a la programación de 'Altavoz. Festival Internacional de Cuentos de Logroño', una cita cultural que convierte nuestra ciudad en punto de encuentro para la narración oral y que se celebrará del 10 al 14 de diciembre en distintos espacios culturales de Logroño. Durante cinco días, 'Altavoz' reunirá a narradores y narradoras de reconocido prestigio nacional e internacional, con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades.

El festival desplegará su programación en espacios como el Café Moderno, la Biblioteca de La Rioja, el Círculo de la Amistad, la librería Cerezo y la Biblioteca Rafael Azcona, reforzando así su vocación de acercar la palabra oral a distintos rincones de la ciudad.

En este contexto, la Biblioteca Rafael Azcona acogerá dos sesiones los días 12 y 13 de diciembre, dedicadas al público familiar y a la primera infancia, reafirmando su compromiso con la promoción de la lectura, la oralidad y la cultura desde las edades más tempranas. Para poder asistir a las diferentes jornadas es necesario reservar la plaza en la siguiente dirección web: https://webzarandulaltavoz.sacatuentrada.es/es/entradas/altavoz

PROGRAMACIÓN EN LA BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

Viernes 12 de diciembre. 18,00 horas. Salón de actos. Público familiar El narrador Luis Carmelo protagonizará una sesión de narración oral pensada para disfrutar en familia. A través de un estilo cercano y cautivador, el autor invitará a pequeños y mayores a dejar volar la imaginación y a emprender un viaje lleno de historias sorprendentes, divertidas y evocadoras. Un encuentro para escuchar, imaginar y descubrir que los cuentos siguen vivos cuando alguien los cuenta y alguien los quiere escuchar.

Sábado 13 de diciembre. 12,00 horas. Bebeteca. Sesión para bebés La programación para la primera infancia llegará de la mano de Cristina Verbena con Casa Nuez, una sesión de narración oral especialmente diseñada para bebés y sus acompañantes. Cuentos jugados, juegos contados, canciones, palabras susurradas y cosquillas sonoras conforman una propuesta delicada y sensorial, donde el tiempo pasa de puntillas y la palabra se convierte en caricia. Para esta actividad, tanto adultos como bebés deberán realizar reserva previa.