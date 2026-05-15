Blanch, autora de 'Los Buscapistas': "Es muy importante dejar que los niños y niñas elijan sus propias lecturas"

La escritora Teresa Blanch y el ilustrador Jose Ángel Labari en la Primavera Cultural - UR

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La escritora Teresa Blanch, autora de 'Los Buscapistas' ha considerado que, para incentivar la lectura, "es muy importante, sobre todo, no obligar, dejar que los niños y niñas elijan sus propias lecturas".

Blach ha participado, en la mañana de hoy en Riojaforum, en un encuentro con estudiantes de Primaria, en el que, junto al ilustrador con el que trabaja, Jose Ángel Labari, ha enseñado a los niños el proceso creativo de un libro.

Trabajando juntos desde 2013, son los autores de las exitosas series 'Los Buscapistas', y 'Tú eres el detective', que han vendido más de 500.000 ejemplares. Ahora, han publicado los dos primeros títulos de su nueva serie Los 'Exploragómez'.

En declaraciones anteriores a los medios de comunicación, ha contado cómo ha visto librerías que, "cuando el niño o la niña va a coger un cómic, a veces los adultos lo paran y le dicen no, no, coge otro tipo de libro, que haya más letra, menos dibujo".

"Creo que es muy importante dejar que los niños, para que se aficionen a la lectura, elijan sus propios libros. Y a partir de aquí ya se les abrirá un mundo súper rico y extraordinario", ha indicado.

Con respecto a su proceso creativo, ha contado cómo lleva "muchos años escribiendo y llega un momento que las ideas salen solas". Así, ha indicado, "puedes ir en tren, o estar paseando por el campo, y te aparece una idea y, a partir de aquí, la vas trabajando".

"Por lo que sea, te viene una idea, la anotas y, a partir de aquí, le vas dando forma hasta que sale una narración, un cómic o lo que hagas", ha explicado.

La clave, ha aportado, está en "encontrar unos personajes con los que puedan identificarse" los niños, "que les puedan llamar la atención, historias que les diviertan, que les sean amenas".

"Normalmente hacemos lo que se llama lluvia de ideas", ha añadido por su parte Labari, "a uno de los dos se le ocurre una idea, lo hablamos y entre los dos vamos formando el proyecto".

El dibujo, ha indicado, "ayuda mucho a que el niño y la niña estén mucho más metidos en la historia y les ayuda, también, incluso a entender el texto, a seguir mejor la historia".

PRIMAVERA CULTURAL DEL VALLE DE LA LENGUA

La Primavera Cultural del Valle de la Lengua, tal y como ha explicado la vicerrectora de formación permanente y extensión universitaria de la Universidad de La Rioja, Cristina Flores, tiene como objetivo fomentar la lectura y transmitir el gusto por la misma.

"Sabemos que es un hábito muy bueno pero que se está perdiendo lamentablemente, sobre todo entre la población más joven, que están muy acostumbrados a recibir información muy rápida, muy breve, a través de las redes sociales", ha afirmado.

El miércoles 27 de mayo, en un encuentro abierto a todo el público, llegará al Campus Universitario (19:00 horas) Juan Gómez-Jurado, uno de los autores españoles más leídos y reconocidos a nivel internacional.

El creador del universo literario Reina Roja, que acaba de publicar Mentira, compartirá su trayectoria, su experiencia como escritor y periodista y reflexionará sobre la creación literaria y el éxito de sus obras entre público muy diverso.

Las actividades de esta Primavera Cultural se cerrarán el jueves 4 de junio con la representación, a cargo de La Garnacha Teatro, de la obra Destinatario desconocido, adaptación de la célebre novela de Katherine Kressmann Taylor y que invita a reflexionar sobre la amistad, el fanatismo y las consecuencias del odio, ofreciendo una propuesta escénica de gran fuerza emocional.