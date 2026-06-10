Bomberos del CEIS Rioja extinguen dos incendios agrarios en Calahorra

Archivo - Bomberos CEIS Rioja
Archivo - Bomberos CEIS Rioja - CEIS RIOJA - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 10 junio 2026 9:32
Seguir en

    LOGROÑO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Bomberos del CEIS Rioja extinguieron dos incendios agrarios, a última hora del martes, en Calahorra que afectó a 3.000 metros cuadrados de superficie, en el Paseo de la Vía Verde y en la zona del cementerio, según ha informado SOS Rioja 112.

   Ambos fuegos se produjeron en espacio de media hora, el primeo en el

   Paseo de la Vía Verde de la localidad, y el segundo en una finca en barbecho en la zona del cementerio.

   Desde este Centro Coordinador de Emergencias se informó a Policía Local y se movilizaron Bomberos del CEIS. En el primer incendio se quemaron quemado unos 1.000 metros cuadrados de vegetación herbácea y en el segundo se vieron afectados unos 2.000 metros cuadrados de hierba y cañizo.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado