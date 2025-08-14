Bomberos del CEIS Rioja sofocan un incendio agrario entre Azofra y Alesanco

Archivo - Bombero del CEIS Rioja en una actuación - CEIS RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado el incendio agrario, que se ha producido a las 14,48 horas, entre Azofra y Alesanco, según ha informado SOS Rioja 112.

Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación de Emergencias se informa a Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de Medio Natural, entre ellos un agente forestal y el helicóptero con la CARIF, que ha efectuado dos descargas.

Tras la actuación de los medios, Bomberos del CEIS comunican que se han visto afectados 800 metros cuadrados de hierba seca y matorral. No ha habido daños personales.