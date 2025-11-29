Bomberos del CEIS Rioja sofocan el incendio en un tejado de una vivienda en Pedroso

Archivo - Bomberos CEIS Rioja - CEIS RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado el incendio, que se ha producido a las 14,38 horas, en un tejado de una vivienda de la calle Las Viñas de Pedroso, según ha informado SOS Rioja 122.

Ha sido el propio dueño el que ha aviso del fuego. Desde el Centro de Coordinación se han movilizado a los Bomberos del CEIS, Guardia Civil y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

En el incendio ha resultado afectado el tejado, si bien no han registrado daños personales.