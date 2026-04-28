Bomberos de Logroño realizaron el año pasado récord de intervenciones, 1.842, con una media de cinco por jornada

Archivo - Bomberos del Ayuntamiento trabajan para sofocar un incendio en una vivienda de la calle Duquesa de la Victoria, una de las intervenciones destacadas de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo de Bomberos de Logroño realizó en 2025 un total de 1.842 intervenciones -por las 1.752 de 2024-, un 5,13% más, lo que supone una cifra "récord", en la que destacan sobre todo el aumento de las labores de extinción, especialmente por incendios de vegetación en verano, así como las aperturas de puertas y rescates en domicilios.

El concejal de Interior, Francisco Iglesias, el director General de Interior, Guillermo Revilla, y el jefe de Bomberos, Daniel León, han presentado este martes la memoria de actividades del servicio, que refleja una media de 5,05 actuaciones por día.

"En el pasado ejercicio se superaron los registros históricos en cuanto al número total de intervenciones, con 90 actuaciones más que en el año anterior, dato que confirma la tendencia ascendente de los últimos años", ha señalado Iglesias.

Una cifra, como ha coincidido también Daniel León, que continúa al alza, ya que, como ha avanzado, "en este año, de acuerdo con las cifras de abril, ya podemos decir que se han dado gran número de intervenciones".

De las 1.842 intervenciones realizadas, 1.072 (58,20% del total) fueron trabajos de salvamento. En este marco, continúan como incidencias destacables las aperturas de puertas y los rescates en domicilios (personas mayores que viven solas, enfermas, heridas por caídas o fallecidos), con 152 actuaciones (tendencia similar a la del año pasado, en la que se registraron 172).

También destacan, como en años anteriores, las intervenciones de retirada de abejas y avispas, con una incidencia especial de la denominada avispa asiática (vespa velutina), principalmente entre los meses de junio y septiembre (167 actuaciones en total).

Igualmente, son importantes las intervenciones relacionadas con episodios atmosféricos extremos (vendavales y fuertes tormentas), que conllevan la retirada de árboles, ramas y otros objetos del espacio público (123 actuaciones).

En cuando a las labores de extinción de incendios, se han realizado 451 intervenciones (24,48% del total), un incremento destacado con respecto al año anterior (383 actuaciones), debido, principalmente, al incremento de incendios de vegetación en el periodo estival.

De estas 451 actuaciones, 105 fueron realizadas en contendores de residuos; 100 en entornos agrícolas y forestales; y 99 en viviendas. Daniel León ha apuntado que los incendios son "cada vez más aparatosos", que ha achacado a "la mayor presencia de aparatos eléctricos", una circunstancia que ha trasladado a los garajes, "con los coches eléctricos" para lo que se está contando ya con material específico.

Por su parte, el número de asistencias técnicas presenta una leve reducción con respecto año pasado, con 183 actuaciones (un 9,93% del total) frente a las 233 del ejercicio anterior. Entre ellas figuran múltiples actividades de carácter preventivo, como retenes preventivos, actividades formativas, participación en simulacros, inspecciones, reconocimiento y evaluación de situaciones, etc.

Finalmente, el Cuerpo de Bomberos atendió 136 avisos (7,38% del total) que, finamente, resultaron ser falsas alarmas.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTUACIONES.

De las 1.842 de intervenciones, 1.388 se produjeron en Logroño (75,35%), 432 en el resto de La Rioja (22,81%), 19 en localidades de Álava (1,09%) y 4 en municipios de Navarra (0,16%).

Los meses con mayor número de actuaciones a lo largo del año 2025 fueron julio, con 231 (12,54%); junio, con 204 (el 11,07%); abril, con 203 (11,02%). Por el contrario, los meses de menor actividad fueron enero y febrero con 109 y 96 actuaciones, respectivamente.

Desglosando por tipo de actuación, en cuanto a extinción de incendios destacan los meses de mayo (62 intervenciones), agosto (55) y julio (54); en cuanto a salvamentos destacan abril (151 actuaciones), julio (148) y junio (145); y respecto a asistencias realizadas, a pesar de que realiza una actividad continuada a lo largo del año, destacan mayo y junio con 23 y 22 actuaciones, respectivamente.

Respecto a la distribución de las actuaciones en función del día de la semana, los lunes y los viernes han sido los días con mayor incidencia, con 295 y 277 actuaciones, respectivamente (30,45% del total).

El número de actuaciones realizadas dentro de la franja horaria situada entre las 8 y las 24 horas supusieron el 87,89% del total (similar al 84,42% registrado el año anterior en el mismo período). El espacio en el que se registraron más incidencias fue entre las 17 y las 18 horas, con 137 actuaciones, mientras que la franja con menor actividad fue entre las 5 y las 15 horas, con 12 intervenciones.

El concejal de Interior, Francisco Iglesias, ha destacado "el potencial y la calidad de la plantilla del Parque de Bomberos de Logroño, formada por 67 personas, cuya edad media es de 46 años". Una plantilla que podrá completarse en un futuro con otros seis efectivos más, para contar con 12 personas en cada una de las 6 brigadas existentes -por las 11 actuales-.

Dentro de la estructura organizativa del Cuerpo, el año pasado se nombró al nuevo director técnico y jefe del Parque de Bomberos y siete profesionales tomaron posesión del cargo de bombero-conductor, "con el objetivo de continuar reforzando este servicio de vital importancia para nuestro municipio y localidades del entorno".

También se contemplan mejoras en el equipamiento, en lo más inmediato "con mantas ignífugas", por ejemplo, para los incendios eléctricos, sin dejar de lado "quizá para el próximo presupuesto" la reposición de otros elementos, como camiones. Ha recordado que, en 2025, se contó con una nueva lancha 'zodiac' y trajes de neopreno para actuaciones acuáticas.

INTERVENCIONES DESTACADAS.

Entre las principales intervenciones de 2025 destacan las realizadas con motivo del apagón eléctrico generalizado del 28 de abril, saldado con 39 rescates en ascensores, 4 inundaciones de sótanos y 10 asistencias a personas mayores, entre las principales actuaciones.

También la explosión en un puesto de castañas de Gran Vía Juan Carlos I (3 de enero), con una persona herida; el incendio en una vivienda de Duquesa de la Victoria, 17, con grandes llamas en la fachada procedentes de una terraza (17 de enero) o el incendio en la residencia de estudiantes La Ribera (28 de octubre).

También destacan intervenciones como en entornos industriales como la intervención en la extinción en los dos incendios producidos en las instalaciones de EURORESIN-KUPSA de Oyón (4 y 11 de mayo) con materiales tóxicos por su carácter químico; o en las dependencias de MASA en Agoncillo (18 de julio), que afectó a la cubierta de la planta, a 10 metros de altura.

PREVENCIÓN Y DIVULGACIÓN.

El concejal y el jefe de Bomberos han señalado que desde el Cuerpo se realizan actividades de divulgación y formación sobre el fuego, manejo de medios de extinción y prevención de incendios en las instalaciones del Parque Municipal de Bomberos.

Así, en 2025 se realizaron diferentes actuaciones formativas de prevención de incendios en las que participaron 1.414 personas de 32 colegios, asociaciones, colectivos y empresas.

Además, se elaboraron 125 informes de prevención en actividades de circos, carpas, eventos, actividades de dominio público, así como en reformas y actuaciones urbanísticas en espacios públicos y calles de la ciudad.

Por último, se ha dado especial relevancia a la formación interna, con un plan formativo en el parque; en entornos especiales, como el Hospital San Pedro; actuaciones frente a tentativas de suicidio; o los simulacros con diferentes colectivos, como el llevado a cabo en el aeropuerto de Agoncillo o el de incendio forestal en el Monta La Pila.