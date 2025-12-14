Bomberos sofocan en Alfaro un fuego en un coche, que se ha calcinado por completo

Archivo - Nuevo camión de Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo
LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
Bomberos del CEIS Rioja han sofocado esta mañana en Arnedo un fuego que ha calcinado por completo un vehículo, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.
De aceurdo con estas informaciones, sobre las 9,09 horas de este domingo, un particular ha informado a SOS Rioja del incendio en un vehículo que se encontraba estacionado en el término Arboreto, en la localidad de Alfaro.
Desde el Centro de Emergencias se ha informado a Fuerzas de Seguridad y se han movilizado a los Bomberos del CEIS Rioja.
Tras su intervención, Bomberos han informado al Centro de SOS Rioja que el vehículo se ha calcinado por completo, sin ocasionar daños personales.