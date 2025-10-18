Bomberos sofocan un fuego en un pabellón abandonado en Logroño

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Logroño han sofocado esta pasada noche un fuego que se había declarado en un pabellón abandonado en la capital riojana, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 20,02 horas de este viernes, Policía Nacional ha comunicado al Centro de Emergencias el incendio de un pabellón, en estado de abandono, en la calle Avenida de Lobete de Logroño.

Desde SOS Rioja se han movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio de Salud, alertando a su vez a Policía Local de la ciudad y a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño.

Como consecuencia del fuego no se han origiando desgracias personales, aunque el incendio ha afectado a mobiliario, colchones y otros enseres que había en el interior del pabellón.