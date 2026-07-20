El Bus Joven del IRJ abre hoy la venta de billetes para asistir a las fiestas de Cervera del Río Alhama

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LOGROÑO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) ha abierto este lunes 20 de julio la venta de billetes del Bus Joven con destino a Cervera del Río Alhama, una nueva parada de este programa impulsado por el Gobierno de La Rioja para facilitar que los jóvenes riojanos de entre 18 y 35 años puedan desplazarse con seguridad y a un precio asequible a las fiestas patronales de las cabeceras de comarca y de Logroño.

Los billetes podrán adquirirse desde las 10 horas de hoy hasta las 23,59 horas del viernes 24 de julio, o hasta completar el aforo de los autobuses, a través de la página web del IRJ. Con motivo de las fiestas de Cervera del Río Alhama, el próximo sábado 25 de julio se pondrán en marcha cuatro servicios.

Uno de ellos partirá de Alfaro a las 22 horas y realizará paradas en Rincón de Soto, Aldeanueva de Ebro, Calahorra, Arnedo, Villarroya y Grávalos antes de llegar a Cervera, desde donde emprenderá el viaje de regreso a las 7 horas siguiendo el mismo recorrido.

Otro autobús saldrá de Logroño, también a las 22 horas, con paradas en Tudelilla, El Villar de Arnedo, Arnedo, Cornago, Igea y Rincón de Olivedo. El regreso desde Cervera está previsto a las 7 horas.

Asimismo, se habilitará un servicio con salida desde Valverde a las 23,45 horas, que efectuará una parada en Cabretón y regresará desde Cervera a las 6,30 horas.

A estos recorridos se sumará un cuarto autobús, con salida desde Aguilar del Río Alhama a las 23,45 horas y regreso desde la localidad a las 6,30 horas.

El Bus Joven recorrerá durante el verano las ocho cabeceras de comarca riojanas y Logroño con el objetivo de ofrecer una alternativa de transporte segura para los desplazamientos a las principales fiestas patronales de la comunidad.