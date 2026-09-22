El Bus Joven del IRJ retoma su actividad este sábado con motivo de las fiestas patronales de Arnedo

Bus Joven - IRJ

LOGROÑO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Bus Joven del Instituto Riojano de la Juventud retomará su actividad este sábado, 26 de septiembre, con motivo de las fiestas patronales de Arnedo.

En nota de prensa, el Gobierno de La Rioja ha recordado que el objetivo del Bus Joven es que las personas jóvenes de La Rioja puedan asistir a las fiestas patronales de las cabeceras de comarca en las mejores condiciones de seguridad.

Un servicio, ha insistido, que ofrece como novedad un descuento del veinte por ciento en el precio del billete de ida y vuelta respecto al año pasado.

Concretamente, para acudir a las fiestas patronales de Arnedo que se celebran este fin de semana se lanzarán cuatro servicios de autobús.

El primer recorrido partirá el sábado, 26 de septiembre, de Logroño a las 23:00 horas, parando en Ausejo-El Villar de Arnedo-Pradejón-Tudelilla y Arnedo; y a las 6:55 horas se hará el servicio de vuelta realizando las mismas paradas.

El segundo recorrido partirá a las 23:00 horas desde Aguilar de Río Alhama, parando en Cervera del Rio Alhama-Rincón de Olivedo-Igea-Cornago-Grávalos y Arnedo; y a las 6:50 horas será la vuelta realizando las mismas paradas.

El tercer recorrido partirá a las 23:00 horas desde Alfaro, con paradas en Rincón de Soto-Aldeanueva de Ebro-Autol-Quel y Arnedo; y a las 7:00 horas se hará el servicio de vuelta realizando las mismas paradas.

El cuarto recorrido partirá a las 22:00 horas desde Calahorra; y a las 6:00 horas se hará el servicio directo de vuelta realizando las mismas paradas.