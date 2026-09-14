Calahorra acoge la exposición itinerante del XIX concurso de fotografía 'Naturaleza de La Rioja' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante de la XIX edición del Concurso Fotográfico Naturaleza de La Rioja, que organiza la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, con la colaboración de La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja S.A.U. y la Federación Riojana de Fotografía puede visitarse desde hoy, y hasta el próximo 13 de octubre, en el Paseo del Mercadal de Calahorra.

La exposición itinerante 'Naturaleza de La Rioja' llega este año a su décimo novena edición, y se ha convertido en un clásico del panorama cultural riojano. La muestra presenta en paneles de gran tamaño y al aire libre las 8 fotografías ganadoras del concurso y otras 21 espectaculares imágenes presentadas al certamen.

Después de instalarse en Ezcaray, Haro, Nájera y Cervera del Río Alhama, la muestra recorrerá hasta marzo de 2027 otras siete localidades riojanas. Las fechas de este recorrido podrán verse en la web https://www.larioja.org/es/concursofotonaturaleza, una vez que estén confirmadas con los ayuntamientos.

El concurso fotográfico 'Naturaleza de La Rioja', que promueve el respeto y la conservación de la naturaleza mediante el arte de la fotografía, ha conseguido congregar en esta XIX edición a 195 participantes que han presentado un total de 1.120 fotografías que, un año más, nos han dejado increíbles retratos de la fauna, la flora y los paisajes riojanos.

Esta exposición es una oportunidad perfecta para disfrutar del arte fotográfico, conocer la biodiversidad riojana y, reflexionar sobre la necesidad de proteger nuestro entorno natural.