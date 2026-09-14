Calahorra acoge la exposición itinerante del XIX concurso de fotografía 'Naturaleza de La Rioja'

Calahorra acoge la exposición itinerante del XIX concurso de fotografía 'Naturaleza de La Rioja'
Calahorra acoge la exposición itinerante del XIX concurso de fotografía 'Naturaleza de La Rioja' - GOBIERNO DE LA RIOJA
Europa Press La Rioja
Publicado: lunes, 14 septiembre 2026 20:09
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LOGROÑO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante de la XIX edición del Concurso Fotográfico Naturaleza de La Rioja, que organiza la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, con la colaboración de La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja S.A.U. y la Federación Riojana de Fotografía puede visitarse desde hoy, y hasta el próximo 13 de octubre, en el Paseo del Mercadal de Calahorra.

La exposición itinerante 'Naturaleza de La Rioja' llega este año a su décimo novena edición, y se ha convertido en un clásico del panorama cultural riojano. La muestra presenta en paneles de gran tamaño y al aire libre las 8 fotografías ganadoras del concurso y otras 21 espectaculares imágenes presentadas al certamen.

Después de instalarse en Ezcaray, Haro, Nájera y Cervera del Río Alhama, la muestra recorrerá hasta marzo de 2027 otras siete localidades riojanas. Las fechas de este recorrido podrán verse en la web https://www.larioja.org/es/concursofotonaturaleza, una vez que estén confirmadas con los ayuntamientos.

El concurso fotográfico 'Naturaleza de La Rioja', que promueve el respeto y la conservación de la naturaleza mediante el arte de la fotografía, ha conseguido congregar en esta XIX edición a 195 participantes que han presentado un total de 1.120 fotografías que, un año más, nos han dejado increíbles retratos de la fauna, la flora y los paisajes riojanos.

Esta exposición es una oportunidad perfecta para disfrutar del arte fotográfico, conocer la biodiversidad riojana y, reflexionar sobre la necesidad de proteger nuestro entorno natural.

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