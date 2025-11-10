Calahorra aprueba la modificación de la tasa de basura para favorecer al comercio local

Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con los votos a favor de los concejales del Partido Popular y de Izquierda Unida se ha aprobado la modificación provisional de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamientos de residuos de competencia municipal. Un aspecto que se ha desarrollado en el pleno del Ayuntamiento de Calahorra.

Una modificación concretamente, del cuarto epígrafe de la ordenanza que afecta a mercados, supermercados y comercios de alimentación. Esta modificación introduce una escala progresiva y más equitativa de los tramos para el cálculo de la tasa de basura de dichos locales para mejorar la proporcionalidad y beneficiar a los pequeños negocios de la ciudad.

Así, los nuevos importes serán:

-Establecimiento hasta 100 metros cuadrados: 349,73 euros.

-Establecimiento de entre 101 y 150 metros cuadrados: 391,70 euros.

-Establecimiento de entre 151 y 200 metros cuadrados: 461,64 euros.

-Establecimiento de entre 201 y 250 metros cuadrados: 535,09 euros.

-Establecimiento de entre 251 y 300 metros cuadrados: 664,49 euros.

-Establecimiento de entre 301 y 400 metros cuadrados: 874,33 euros.

-Establecimiento de entre 410 y 500 metros cuadrados: 1.205,40 euros. -Establecimiento de entre 501 y 2.000 metros cuadrados: 1.375,20 euros.

-Establecimiento de entre 2.001 y 5.000 metros cuadrados: 1.545 euros.

-Establecimiento de más de 5.000 metros cuadrados: 1.931,25 euros.

Esta es la primera modificación que se aprueba de esta ordenanza, pero según ha anunciado el concejal de Hacienda habrá más para favorecer también a los sectores de hostelería y restauración. La modificación acordada hoy en el pleno entrará en vigor en 2026.

El segundo punto del orden del día de esta sesión plenaria extraordinaria, la resolución del expediente sancionador contra Burcor Producciones S.L. por las obras de movimiento de tierras ejecutadas sin licencia y por eliminación de vegetación en el soto natural de la ribera del río Cidacos en el paraje 'Ambilla', se ha retirado para su mejor estudio y posterior resolución.