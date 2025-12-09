Calahorra aprueba el proyecto de reurbanización de la calle Paletillas con un presupuesto de 1,1 millones de euros

Calle Paletillas de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Calahorra ha aprobado, esta mañana, el proyecto de urbanización de la calle Paletillas. La reurbanización de la vía y su entorno tiene un presupuesto de contrata que asciende a 1.161.983,46 millones de euros.

Para financiarlos el Ayuntamiento de Calahorra cuenta con una aportación económica del Gobierno de La Rioja de alrededor de 900.000 euros. El proyecto, redactado por DH Proyectos de Ingeniería S.L.P. y aprobado en la Junta de Gobierno Local hoy, comprende la renovación de la pavimentación, las instalaciones de abastecimiento y saneamiento de aguas y del alumbrado público. Se actúa en una superficie total de 6.123,76 metros cuadrados que abarcan la totalidad de la calle Paletillas y tramos de las calles Basconia, y Ruiz y Menta.

El objetivo de esta obra es llevar a cabo una mejora completa de la imagen exterior de la calle, de forma que se consiga una distribución más ordenada de los diferentes usos de la vía, y favorecer la accesibilidad y la seguridad de los peatones y del tráfico rodado.

Además, se pretende dar una solución definitiva a los diferentes problemas que genera el deterioro de las actuales redes subterráneas de servicios. A este respecto, en ocasiones se produce el desbordamiento de los pozos de registro y de las acometidas domiciliarias de garajes y sótanos a consecuencia de episodios de tormentas.

Esta incidencia se debe a la existencia de tramos horizontales y contrapendiente en las redes de saneamiento y con capacidad insuficiente para distribuir el agua precipitada. En este sentido, se prevé duplicar el ramal existente en las calles Basconia y Paletillas con un nuevo colector de 400 mm.

Además, se llevará a cabo la sustitución y reubicación del alumbrado público mediante el uso de tecnología LED con el propósito de adaptarlo al reglamento de eficiencia energética en instalaciones exteriores y sus instrucciones técnicas complementarias. Todos estos trabajos contarán con un plazo de ejecución de aproximado de un año desde la firma del contrato.

Licitación de contrato Ha aprobado el expediente de contratación basado en el acuerdo marco de la central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias para la contratación del seguro de flotas de vehículos para entidades locales, organismos autónomos y entes dependientes (lote 11) por un tipo de licitación de 11.660,04 euros.