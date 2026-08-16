Calahorra celebrará Promostock del 3 al 6 de septiembre en el Paseo del Mercadal

Archivo - Vuelve Promostock de verano - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA - Archivo

LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Calahorra celebrará una nueva edición de Promostock los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre en el Paseo del Mercadal, tal y como ha anunciado el Ayuntamiento de Calahorra, que ya tiene abierto el plazo de inscripción.

La Feria de Oportunidades Promostock tiene el objetivo de dinamizar el comercio local y acercar a la ciudadanía productos de calidad a precios rebajados.

Podrán participar en Promostock todos los comercios con domicilio social y fiscal en Calahorra que dispongan de establecimiento abierto a pie de calle y cuenten con una antigüedad mínima de un año.

Los establecimientos no ubicados a pie de calle, así como los comercios de venta online, quedarán en reserva y solo podrán optar a un estand en caso de que queden espacios libres, tras finalizar el plazo de inscripción.

Los artículos expuestos deberán haber estado a la venta en el comercio al menos un mes antes de la celebración de la feria. No estará permitida la venta de artículos procedentes de otras tiendas ni de ropa de segunda mano.

Habrá un total de cuarenta estands, de tres x tres metros cada uno. Su adjudicación se realizará por orden de inscripción, mientras que la ubicación concreta se determinará mediante sorteo.

Cada comercio podrá solicitar inicialmente un único estand por NIF. Si quedasen espacios disponibles, se podrá adjudicar un segundo estand a aquellos establecimientos comerciales que lo hayan solicitado en la inscripción, priorizando a los que tienen dos locales abiertos a pie de calle.

Si hubiese más solicitudes que expositores se efectuará un sorteo. El importe por estand es de cincuenta euros, que deberá abonarse con carácter previo a su ocupación, en la forma que indique la empresa adjudicataria de la actividad.

Durante el desarrollo de Promostock los estands deberán permanecer abiertos durante las tres jornadas completas y dentro del horario establecido, no pudiendo colocarse artículos fuera del espacio asignado.

La Feria de oportunidades podrá visitarse el jueves 3 de septiembre de 17:00 a 21:00 horas, viernes 4 de septiembre y sábado 5 de septiembre de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas y el domingo 6, en horario de mañana de 10:00 a 14:00 horas.