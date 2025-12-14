Calahorra estrena este lunes su nueva estación intermodal de autobuses

Archivo - La nueva estación intermodal de autobuses de Calahorra entre este lunes en servicio - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA - Archivo

LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nueva estación intermodal de autobuses de Calahorra entra en funcionamiento el próximo lunes, 15 de diciembre, a las 7 horas de la mañana, dispuesta a dar salida a las 7,05 horas al primer servicio de esta nueva infraestructura calagurritana, el autobús que cubre la línea Calahorra-Logroño.

Un servicio con años de historia, el que une las capitales de La Rioja Baja y la autonómica, que adquiere categoría de hito más allá de lo anecdótico por la cualidad que le otorga ser el primero de los casi 16.000 que a lo largo de 2026 se registrarán en la nueva estación.

Construida en terrenos aledaños a la estación del ferrocarril (Avenida de la Estación 53), y con su operatividad adjudicada a la empresa riojana Autobuses Jiménez SL, del grupo Jiménez Movilidad, la nueva infraestructura sustituye a la ya vieja estación que, ubicada en el centro urbano de la ciudad, resultaba poco operativa para los autocares y generaba molestias a vecinos y peatones.

La nueva localización garantiza una movilidad más fluida, segura y ordenada. La puesta en marcha de la nueva estación se materializa este lunes, día 15, pero se desarrollará paulatinamente hasta el 31 de este mismo mes.

El lunes 15, entrará en funcionamiento con los siguientes servicios:

Traslado del tráfico de autobuses a la nueva estación

Atención al usuario. Servicio de información y venta de billetes

Gestión de entradas y salidas de autobuses.

Servicio de aseos.

Disponibilidad de la sala polivalente con aforo de 320 personas

En las siguientes semanas, y hasta el día 31, contará con:

Cargadores públicos, 4 tomas de 22kW.

Servicio de aparcabicis

La nueva estación que el lunes entra en funcionamiento lo hace con la expectativa de dar servicio a 149.000 pasajeros al año y a casi de 16.000 autobuses que desde Calahorra reciben y enlazan a personas con más de un centenar de destinos.

La entrada en funcionamiento de la estación intermodal de Calahorra supone también una modificación sustancial en el servicio del autobús urbano de la ciudad, que incorpora una parada en la nueva estación, facilitando los traslados y conexiones de los usuarios con el resto de la ciudad.

La línea que parte desde la plaza de El Raso para llegar al Hospital tendrá paradas en plaza de El Raso, calles Santiago-Cuatro Esquinas, Santiago, Planillo de San Andrés, Sol, Sol-Pastores, Glorieta, Correos, B-5, Estación Intermodal, Ramón Subirán, gasolinera, avenida de los Ángeles-avenida Achútegui de Blas, Centro de Salud, pistas de atletismo, C.M.P. 'La Planilla', plaza de toros, tanatorio y hospital.

Y en el itinerario entre el Hospital y la plaza de El Raso tendrá paradas en el Hospital, tanatorio, plaza de toros, C.M.P. 'La Planilla', pistas de atletismo, Centro de Salud, avenida Achútegui de Blas, General Gallarza, El Silo, B-5, Estación Intermodal, Correos, Ayuntamiento y plaza de El Raso.

La construcción de esta nueva estación intermodal, con una inversión superior a los 4 millones de euros, ha sido posible gracias a la iniciativa del Ayuntamiento de Calahorra y a la colaboración de los Gobiernos de España, a través de los fondos europeos NextGeneration-EU, y del Gobierno de La Rioja, reafirmando en esta cooperación el compromiso institucional con una movilidad sostenible, accesible y orientada al futuro.