Calahorra instalará una pantalla gigante de led en la plaza de El Raso para ver la final del Mundial 2026 - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra va a instalar una pantalla gigante de led en esta plaza emblemática de la ciudad, que ya fue testigo en 2024 del triunfo de la selección española masculina de fútbol en la Eurocopa.

En esa ocasión se enfrentó a Inglaterra. Esta noche se sabrá su nuevo rival: Argentina o Inglaterra.

España tiene la oportunidad de volver a proclamarse campeona del mundo 16 años después de ganar el Mundial de Sudáfrica 2010 y de sumar su segunda estrella.

Para poder seguir esta importante cita deportiva mundial se va a colocar una pantalla de 5x3 metros, ocupando una superficie total de 15 metros cuadrados. Se ubicará delante de la fachada de la iglesia de Santiago, a una altura de 5 metros.

Una vez más, la afición calagurritana podrá reunirse en la plaza de El Raso para animar y apoyar a los jugadores de 'La Roja', dirigidos por el riojano Luis de la Fuente, en la segunda final de su historia.

La retransmisión del partido fútbol comenzará a las 21,00 horas, pero a partir de las 18,00 horas la música sonará en la plaza de El Raso gracias a los djs calagurritanos Chusco Herreros y Barren, que ambientarán y amenizarán la espera hasta el inicio del encuentro.

Todos los aficionados al fútbol y seguidores de la selección española masculina de fútbol tienen una cita deportiva este domingo en Calahorra, en la plaza de El Raso.