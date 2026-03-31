Calahorra licita la construcción de unos vestuarios con gradas en las pistas de atletismo

Campo de fútbol de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra ha aprobado la licitación de las obras de construcción de unos vestuarios con gradas en el Complejo Deportivo Municipal de las Pistas de atletismo por un tipo de 965.018,67 euros.

Las obras son continuación de la construcción del nuevo campo de fútbol de hierba artificial, recibido el pasado 18 de marzo. Esta segunda fase consiste en la construcción de un nuevo edificio de módulo de vestuarios en la banda libre existente entre la pista de atletismo y el campo de fútbol de césped artificial.

Tendrá una superficie construida de 915 metros cuadrados en cuya cubierta se posiciona un graderío con gradas a ambos lados para que el público puede ver el campo de fútbol y las pistas de atletismo. Su accesibilidad y evacuación se resuelven mediante dos escaleras exteriores y un ascensor adaptado para uso exclusivo de personas con movilidad reducida.

El plazo de ejecución es de 5 meses y el precio es el único criterio de adjudicación.

En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha acordado aprobar más expedientes de contratación como el de suministro en régimen de alquiler de las carrozas para los desfiles y de elementos decorativos para la adoración de los Reyes Magos durante el año 2027.

Será para los días 5 de enero en la cabalgata de Reyes, en Carnaval, el 25 de agosto y en septiembre para participar en las fiestas de San Mateo. El tipo de licitación es de 27.775,55 euros y el único criterio que se valorará es el precio.

También ha licitado el contrato de servicios para la organización, gestión y ejecución del programa 'Bimilenaria cultural' para los meses de julio y agosto por el precio de 30.068,50 euros. El precio (75 por ciento) y el programa artístico (25 por ciento) son los criterios de adjudicación. Además, el contrato mayor de suministro para la renovación y suscripción de varias licencias de software para el Ayuntamiento de Calahorra ha salido a contratación por un tipo máximo de 31.433,79 euros.

Se divide en 4 lotes: licencias de software de acceso remoto y soporte técnico a usuarios (1); licencias de software para edición y gestión documental y gráfica (2); licencias de software de diseño técnico e ingeniería (3) y licencias de software de diseño asistido por ordenador (CAD) y modelado (4).

El único criterio fijado es el precio y la duración del contrato es por 3 años a partir del 1 de mayo de 2026. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de todos estos expedientes de contratación pueden examinarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es).

ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Ha adjudicado el suministro e instalación de la climatización del espacio inmersivo de centro de interpretación del yacimiento arqueológico de 'La Clínica' a ITM Instalaciones y Mantenimiento de telecomunicaciones S.L. por el precio de 4.789,18 euros. Una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Calahorra enogastronómica' dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea- Next Generation UE.