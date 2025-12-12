Calahorra pone en marcha un nuevo proyecto de prevención de adicciones para el alumnado de 6º de Educación Primaria - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hoy viernes, 12 de diciembre, ha comenzado en el colegio San Agustín el proyecto de prevención de adicciones dirigido a los estudiantes de 6º de Educación Primaria. Es un nuevo proyecto adaptado a la realidad de cada centro educativo y diseñado para trabajar de forma directa sobre las necesidades particulares de su alumnado.

Aproximadamente 350 escolares con edades comprendidas entre los 11 y los 13 años de los colegios San Andrés, Quintiliano, Aurelio Prudencio, Ángel Oliván, La Milagrosa, Santa Teresa y San Agustín participan en esta innovadora actividad. La técnico municipal en Prevención de adicciones con y sin sustancias y agentes de la Policía Local visitarán los 7 centros educativos de Educación Primaria de la ciudad para abordar los siguientes temas: el uso y abuso de las redes sociales, los riesgos del consumo de alcohol y otras sustancias, el ocio positivo, la autoestima, las relaciones sociales y emocionales positivas, las consecuencias de conductas delictivas, la importancia de saber decir no y la adolescencia.

Son sesiones informativas y educativas en las que se tratan todos estos temas esenciales para el desarrollo y el bienestar de estos jóvenes con la finalidad de fomentar un ocio saludable y positivo. Este proyecto ha comenzado, esta mañana, en el colegio San Agustín con una charla a la que también han asistido la concejala de Educación, Reyes Zapata y el concejal de Políticas sociales y Prevención de adicciones, David Antoñanzas.

Los alumnos del centro han seguido atentamente las explicaciones y han participado realizando varias preguntas. La próxima sesión será el 15 de enero en el colegio Santa Teresa. El proyecto continuará en febrero en los centros educativos Ángel Oliván (6 de febrero), Aurelio Prudencio (17 de febrero) y San Andrés (20 de febrero) y en marzo en los colegios Quintiliano (20 de marzo) y La Milagrosa (24 de abril). Programas 'Ulises' y 'El Secreto de la Salud'.

La semana pasada finalizaron los programas también de prevención de adicciones 'Ulises' y 'El Secreto de la Salud' en los colegios Aurelio Prudencio y San Agustín. En total, han participado 175 escolares desde 3º, 4º y 5º de Educación Primaria de estos dos centros educativos. En enero se reanudarán estos dos talleres que se impartirán en el resto de los colegios de la ciudad. 'El Secreto de la Salud' está destinado a alumnos que cursan 3º y 4º de Educación Primaria.

Es un programa de aprendizaje y fomento de hábitos saludables orientados a la prevención de adicciones. El otro programa 'Ulises' es de aprendizaje y desarrollo del autocontrol emocional para estudiantes de 4º y 5º de Educación Primaria.

Es una continuidad de 'El Secreto de la Salud' y se centra en el análisis y la diferenciación de las distintas emociones que se sienten y en el aprendizaje para expresarlas de la forma más adecuada, así como trabaja técnicas para afrontar problemas y el autocontrol.

Los dos los organiza también el Ayuntamiento de Calahorra.