Calahorra se suma a la celebración del 25N con un programa para fomentar la igualdad y prevenir la violencia de género

LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El martes 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación contra la Mujer. Para conmemorarlo el Ayuntamiento de Calahorra ha preparado seis actividades gratuitas con la colaboración del Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra, del Centro de Salud de la ciudad y de la Red vecinal contra la violencia de género.

El programa comenzará el sábado 22 de noviembre con el taller 'Ilumina la igualdad' a partir de las 17 horas en el Centro Joven Municipal. Está dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y los 18 años. Habrá 3 pases hasta las 21 horas. A las 18 horas tendrá lugar en el mismo Centro Joven el espectáculo familiar 'Un mundo de colores'.

El domingo 23 de noviembre se proyectará la película 'Te doy mis ojos' a las 18 horas en los cines Arcca. La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala. El film está dirigido por Icíar Bollaín y protagonizada por Laia Marull y Luis Tosar. Es un drama social sobre la violencia contra la mujer. Ganó 7 premios Goya en 2024.

El martes 25 de noviembre Calahorra celebrará el Día Internacional de la Eliminación contra la Mujer con la apertura de la exposición 'Red Vecinal' a las 10 horas en el Centro Joven Municipal, que podrá visitarse durante toda la semana, y a las 11 horas con el Mapa de las Emociones en el hall del paseo del Mercadal.

A las 12 horas será la lectura del manifiesto conmemorativo a este día en los porches del Ayuntamiento, en los que la Red vecinal contra la violencia de género colocará una mesa informativa.

"Desde el Ayuntamiento de Calahorra queremos invitar a toda la ciudadanía a participar en las actividades programadas, que buscan sensibilizar, concienciar, educar y apoyar a quienes sufren violencia de género", ha subrayado el concejal de Igualdad, Iván Jiménez.

El edil ha agradecido la colaboración del Consejo de la Juventud Comarcal, del Centro de Salud y de la Red vecinal contra la violencia de género "porque combatir esta violencia es una tarea colectiva que requiere del compromiso de todos".