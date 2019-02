'Cambia Logroño' asegura que el Equipo de Gobierno "está haciendo campaña electoral con los recursos de los logroñeses"

Publicado 12/02/2019 13:12:01 CET

LOGROÑO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de 'Cambia Logroño', José Manuel Zúñiga, ha asegurado que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento "está haciendo campaña electoral con los recursos de los logroñeses". Como ejemplo ha puesto la entrega hace unos días del informe sobre transporte urbano, que "pagado por todos y todas las logroñesas, lleva desde octubre de 2017 guardado en el cajón del concejal Francisco Iglesias".

Y de hecho, ha asegurado que desde entonces "ha estado implementando algunas medidas recogidas en este informe como si fueran iniciativas suyas, con las correspondientes fotografías en medios de rigor". Ante ello, el concejal de 'Cambia Logroño' ha señalado que "si la decisón de guardar este informe en un cajón desde octubre de 2017 para hacer un uso partidista de este fue decisión de Iglesias, la alcaldesa debería haber solicitado su dimisión o cesarlo". "Como no ha sido así, es de suponer que esto ha sido una decisión del Partido Popular y de la alcaldesa de Logroño, quien es la principal responsable del uso indebido de los recursos públicos", ha lamentado el edil.

"Nos tememos que esto no es un caso aislado, cuando el Partido Popular encarga asistencias técnicas o informes las da a conocer o las utiliza según sus intereses partidistas, como pudimos comprobar con la devolución del mapa de ruidos de ocio en julio del año pasado, que ni siquiera nos fue enseñado a la oposición ni a los distintos colectivos interesados en el mismo, simplemente se devolvió porque sus resultados no gustaban al Partido Popular", ha criticado Zúñiga.

El concejal ha apuntado de lo encontrado en el informe pagado por todas y que el Partido Popular "nos ha ido vendiendo como suyo, se encuentran "la puesta en funcionamiento de 4 autobuses híbridos nos lo vendió el Partido Popular en noviembre de 2018, con sus fotos incluidas, cuando es algo que estaba en este informe".

También ha citado que en 2018 se llevaron a cabo actuaciones en 15 paradas por toda la ciudad. Como recordó la alcaldesa el mes pasado al presentar el Reglamento de Transporte Urbano, de las 27 que están contempladas en el informe.

Otra de las medidas que se han aplicado es el "aumento de frecuencias en los días festivos y el aumento de frecuencias coincidiendo con el horario escolar lineas en las 1, 3 y 10, así que como hemos dicho antes, tenemos al Partido Popular haciendo un uso partidista y electoralista de algo que ha sido pagado por toda la ciudadanía de Logroño".

Sin embargo, Zúñiga ha lamentado que una de las medidas que propone el Informe y que además "es una promesa electoral del Partido Popular, la línea circular, ya ha dicho el propio partido que no se va a llevar a cabo por su alto coste, unos 600.000 euros, pero no importa sin embargo gastar más de 7.000.000 millones tirar un túnel para construir otro o que la nueva estación de autobuses vaya a tener un sobrecoste de un millón y medio de euros, todo es cuestión de prioridades y las nuestras, las de Cambia Logroño, son las de facilitar y mejorar la calidad de vida a las personas y no las de las grandes y faraónicas obras".

Todo esto demuestra una vez más la forma de actuar del Partido Popular, "usando los recursos públicos, no de las asignaciones municipales al Partido Popular, en beneficio propio, privando así a la oposición de poder avanzar y trabajar en la mejora del transporte público".