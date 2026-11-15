Una campaña concienciará sobre el reciclaje de envases ligeros bajo el lema 'Reciclar es cuidar de lo nuestro'

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LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño y Ecoembes ponen en marcha desde mañana, lunes 16 de noviembre, una campaña de concienciación sobre el reciclaje de envases ligeros bajo el lema 'Reciclar es cuidar de lo nuestro'.

La campaña recorrerá Logroño las próximas semanas con un stand informativo compuesto por tres envases gigantes con el mensaje 'las latas, los briks y los envases de plástico van al amarillo', que se situará en plazas, parques y otros puntos de afluencia de la ciudad.

El montaje estará atendido por dos educadores ambientales, encargados de informar, sensibilizar y fomentar entre la ciudadanía la correcta separación de los residuos a través de octavillas informativas y de un juego sobre la clasificación de residuos.

Como incentivo, todas las personas que participen recibirán un boleto de 'Rasca y Gana', con el que conseguirán regalos directos, como bolsos de algodón cien por cien reciclado, botellas reutilizables con funda, monederos y protectores labiales.

Además, todos los participantes podrán entrar en el sorteo de dos grandes premios: un fin de semana en una casa rural de La Rioja y un jamón de la Reserva de la Biosfera de La Rioja.

La campaña pone el foco en la importancia de que todos los ciudadanos participen activamente de la recogida selectiva -tal como recogen las normativas municipales, nacionales y europeas- depositando cada residuo en su contenedor correspondiente, una acción imprescindible para preservar nuestro entorno natural, es decir, 'cuidar de lo nuestro', como apunta el lema de la iniciativa.

Para ello se incide en qué residuos deben depositarse en cada contenedor, especialmente en el contenedor amarillo, que sigue siendo el que más dudas genera.

El contenedor amarillo, explica la campaña, "no es el contenedor de los plásticos, sino el de los envases ligeros donde debemos depositar los envases de plástico, latas y briks para su separación y posterior reciclaje".

Durante el año 2025, ha informado el Ayuntamiento, se retiraron en Logroño alrededor de 3.326 toneladas de envases ligeros desde el servicio municipal de limpieza.