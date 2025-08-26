El campo de fútbol de La Estrella estará renovado para final de septiembre tras una inversión de casi 264.000 euros - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El campo de fútbol de La Estrella estará renovado para final de septiembre -probablemente el día 20- tras una inversión de casi 264.000 euros. El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto a representantes de entidades vecinales y deportivas usuarias de las instalaciones, ha comprobado este martes el estado de los trabajos, que comenzaron la semana pasada con una inversión de 263.735,13 euros (IVA incluido).

Es una de las actuaciones de mejora de cuatro campos de fútbol en el término municipal de Logroño, que continúan desarrollándose a buen ritmo. Como en el caso de Pradoviejo, el objeto principal de las obras será la sustitución de la superficie de césped artificial existente por otra de última generación, con relleno de mazorca de maiz.

Tras unos trabajos iniciales de fontanería ligados al cambio del sistema de riego, que supondrá la otra parte relevante de la inversión, los equipos se encuentran en la fase de levantamiento y retirada del césped existente con maquinaria.

La antigua superficie se sustituirá por un nuevo campo de 106,55 x 63,75 metros de nuevo césped artificial de última generación y acorde a las normativas europeas que permite su uso para un campo de fútbol 11 o para dos terrenos de fútbol 8.

Respecto al riego, el antiguo sistema de cañones de superficie se cambiará por la más moderna tecnología de cañones emergentes para campos deportivos de césped artificial con un alcance de hasta 48 metros.

El alcalde, Conrado Escobar y el presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, han estado acompañados en su visita a las instalaciones de La Estrella por representantes de la asociación de vecinos del barrio y de algunos de los clubes usuarios del terreno, como el Calasancio, tanto masculino como femenino, el Balsamaiso y el Cosmos.

Escobar e Iglesias les han informado de las características de la inversión que se ejecuta y de la previsión de realización de las obras para que puedan estar acabadas para el 20 de septiembre.

El alcalde ha destacado que "la mejora de estas infraestructuras deportivas, que utilizan un número importante de ciudadanos de Logroño y de otros municipios es una muestra patente del valor que, tanto desde el Ayuntamiento como del Gobierno de La Rioja, damos a la práctica del deporte como base del desarrollo formativo de las personas y como eje fundamental de una vida sana".

"Y también -ha añadido el primer edil logroñés- de la apuesta que hacemos por que la mejora de las instalaciones llegue a todos los barrios".

INVERSIONES QUE TAMBIÉN MIRAN POR LA SOSTENIBILIDAD

Otro factor relevante en la mejora de los cuatro campos de fútbol de césped artificial en Logroño es el compromiso de las actuaciones con la gestión sostenible de los elementos que se retiran para su sustitución.

Así, por ejemplo, los trabajos de desmontaje de la superficie sustituida incluyen la retirada por un lado de arena y caucho, acopiándola en sacos.

Posteriormente, se almacena una previsión razonable de sacos a disposición de ésta y otras instalaciones deportivas para recebados posteriores.

Por otra parte, se reservan algunos rollos de césped para ponerlos a disposición de la sección de Parques y jardines municipal. El producto restante se prepara adecuadamente para su traslado posterior y su tratamiento en un gestor de residuos autorizado.

Con los cañones de agua retirados, también se realizan prácticas similares, procediendo al despiece de sus elementos y a la reserva clasificada de las piezas por parte de Logroño Deporte para su posterior recuperación en casos de posibles roturas de otros cañones similares en uso en otras instalaciones.

El alcalde ha destacado que "en lo que se refiere a sostenibilidad de los materiales, no sólo se cumple con las exigencias que marca la ley respecto a la gestión de los residuos, sino que ponemos en práctica estrategias que nos permiten alargar la vida útil de los materiales de nuestras inversiones, como corresponde a una ciudad que se esfuerza día a día en estar en vanguardia en cuanto a circularidad".

57.249 USUARIOS EN 2024.

El alcalde de Logroño ha recordado que la renovación del campo de fútbol de La Estrella forma parte del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja.

Un convenio con el que la inversión por parte del Ejecutivo será de 5 millones de euros para el desarrollo de un plan de mejora y modernización de las infraestructuras deportivas de la ciudad.

Este plan incluye también dos campos en Pradoviejo y otro en el barrio de San José, las instalaciones del Mundial 82 y mejoras en el C.D.M. Lobete, la pista de hielo, la piscina municipal y la pista polideportiva.

Escobar ha destacado que por las instalaciones del campo de La Estrella que se renuevan pasaron a lo largo de 2024 un total de 57.249 personas usuarias.