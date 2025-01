Un campo de Las Gaunas repleto de niños y de ilusión recibe a los Reyes Magos que han llegado a Logroño en helicóptero

LOGROÑO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un campo de Las Gaunas, repleto de niños y familias, pero sobre todo, cargado de ilusión, ha recibido este domingo a los Reyes Magos, que, como es habitual, han llegado a Logroño en helicóptero, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad y el Ministerio de Defensa con su Batallón de Helicópteros de Maniobra (Bhelma III).

Un estadio municipal perfectamente preparado para recibir a Sus Majestades, después de las diversas labores de limpieza y desmontaje que se han llevado a cabo tras la disputa, ayer, del partido de dieciseisavos de Copa del Rey entre la UDL y el Athletic de Bilbao. Un partido que se prolongó casi hasta medianoche, al dirimirse a los penaltis, y que acabó ganando el conjunto bilbaíno.

Desde muy temprano en la mañana, antes incluso de las 8 horas, y sin que interfiriera poco o nada el frío -o incluso las previsiones de niebla y lluvia-, el campo de fútbol municipal registraba ya grandes colas para poder acceder a una de las 13.600 plazas habilitadas para la ocasión de dar la bienvenida a Sus Majestades en la ciudad.

Minutos antes de las 9, se han abierto las puertas del estadio, para dar paso -incluso a la carrera en algún caso- a todas las personas que estaban esperando, y que iban llegando sin descanso para poder ocupar las localidades más cercanas a pie de césped, y, de ese modo, acceder a saludar de primera mano a los Melchor, Gaspar y Baltasar.

Para amenizar la espera, se ha contado con un espectáculo previo, con bailes, globos, serpentinas, música y variados personajes que han desfilado por el césped de Las Gaunas. Así, entre el regocijo de los más pequeños, han salido a bailar Spiderman, Bob Esponja -siempre muy jaleado por los más pequeños- o Elsa de 'Frozen'.

Una vez terminado el espectáculo, los nervios se han comenzado a sentir en Las Gaunas, y más después de una pasada previa de uno de los helicópteros del Bhelma, que ya presagiaba la llegada de Sus Majestades. Poco después, pasados unos momentos de las 10,30 horas, el aparato del ejército ha hecho su entrada en el campo, y ha aterrizado a la perfección en el centro del césped.

Tras las correspondientes medidas de seguridad, Melchor, Gaspar y Baltasar han bajado de la nave, y han pasado a hacer un primer saludo a los presentes, entre gritos de bienvenida y agitar de multitud de pañuelos blancos, mientras sonaba la conocida sintonía de 'Gloria a los Reyes Magos'.

Sus Majestades han saludado al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que ha procedido a darles su carta para este año y a las autoridades correspondientes, para luego, ya sí, dar la vuelta al campo saludando y dando la mano a los niños logroñeses presentes. Incluso han abrazado y se han sacado fotos con algunos pequeños y no tan pequeños con alguna discapacidad, que estaban a pie de césped.

En sus primeras declaraciones a los medios de comunicación tras llegar a la capital riojana, Melchor se ha mostrado "emocionado, como siempre", tanto con el viaje en el helicóptero del Bhelma III "porque la llegada a Logroño es muy diferente a todas" como con el recibimiento de los niños en Las Gaunas, "con el campo lleno, todos los niños llenos de ilusión, la misma que traemos nosotros".

Y tras asegurar que los niños se han portado, "muy bien, los niños de Logroño siempre se portan muy bien", ha afirmado que "no vamos mal de regalos, nos van informando de quién se porta bien y quién se porta mal, pero todavía no me han dicho de nadie que se haya portado mal en Logroño, o sea que todo va muy bien".

Para Gaspar, "el viaje es largo, siempre llegamos un poquito cansados, pero cuando nos acercamos a Las Gaunas y vemos la ilusión de los niños, se nos pasa todo el cansancio y solo tenemos ganas de estar con ellos, de abrazarlos y de darles muchos regalos, porque un año más han sido unos niños que se han portado estupendamente".

Regalos de todo tipo, "nos piden mucha maquinita, que no nos gusta a nosotros mucho, pero bueno, de todo, los juguetes de siempre, nosotros decimos siempre a los niños que lo importante es que compartan esos juguetes, que sirva para jugar con sus hermanos, con los abuelos también, y que sirva eso, para hacer familia, no para estar jugando solos".

Y, desde luego, "solidaridad con los que menos tienen, no nos vamos a olvidar de ellos, tenemos bastantes visitas a lo largo de la mañana y estaremos en entidades que se encargan de atender a estos niños en situación más vulnerable, por supuesto, estaremos con ellos y un cariño muy especial con ellos".

Especialmente encantado se ha mostrado Baltasar, para quien el viaje desde Oriente "ha estado bien, largo pero corto a la vez, por las ganas que tenemos de estar aquí con vosotros". "Y sabemos que os habéis portado tan bien, mejor que bien", ha dicho Su Mjestad, agradeciendo su labor a los medios de comunicación, "transmitiendo la comunicación, haciendo que la fiesta, que los niños, la ilusión, vaya por el mundo, sois los mejores".

"Tenemos un mensaje a todos los niños de La Rioja, a todos los niños de España. Sobre todo transmitiremos nuestra solidaridad a la gente afectada por la DANA. Les mandamos nuestro apoyo y le decimos que de ahí se sale. Un abrazo muy fuerte a todos. Esperemos que el año que viene volvemos con la sonrisa de todo el mundo", ha concluido.

CABALGATA DE REYES.

Por la tarde, a partir de las 19 horas, los Reyes Magos de Oriente participarán en la tradicional cabalgata, organizada por el Ayuntamiento de Logroño, en colaboración con la Asociación Cabalgata de los Reyes Magos.

La cabalgata partirá desde el Parque de La Cometa, y discurrirá, a lo largo de un recorrido de cerca de tres kilómetros, por las calles Gonzalo de Berceo, Murrieta, Avenida Portugal, Avenida de La Rioja, San Antón, Pérez Galdós, Vara de Rey, Doctores Castroviejo, Juan XXIII, Avenida de la Paz (en sentido contrario de circulación), hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde terminará.

La cabalgata contará este año con una alta participación, de más de 900 personas, en el desfile. Debido a la acumulación de público, el recorrido de la cabalgata, que comenzará a las 19 horas, podrá afectar al tráfico rodado desde las 18 horas.

Por su parte, las calles Gonzalo de Berceo (completa) y Ramírez de Velasco (desde Gonzalo de Berceo hasta Valcuerna) podrían cerrarse al tráfico rodado desde las 16,30 horas con motivo de los preparativos de salida.

Durante el momento de afección al tráfico los vados y vehículos estacionados en los viales por donde transcurre la cabalgata no podrán salir o entrar, por lo que tendrán que ser retirados previamente si se prevé su uso.

Se estima que la cabalgata finalice a las 21 horas, aproximadamente, por lo que el tráfico rodado podría quedar restablecido en las calles afectadas en torno a las 21,30 horas, aunque con anterioridad, a medida que la cabalgata vaya avanzando, podrían abrirse diferentes tramos.

Debido a las afecciones de tráfico en el centro de la ciudad y a la importante actividad comercial que se desarrolla durante este día, desde la Policía Local de Logroño se recomienda restringir al máximo el uso de vehículos.

Tras el desfile, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente se dirigirán al Portal de Belén Monumental de la Plaza del Ayuntamiento, donde realizarán la tradicional Adoración al Niño, con la participación del Obispo de la Diócesis, Santos Montoya.

El Ayuntamiento agradece la colaboración de las personas voluntarias y de los efectivos de Cruz Roja, Protección Civil, Parque Municipal de Servicios, Policía Local, Bomberos, el Servicio de Limpieza y Logroño Deporte, que realizan una labor fundamental a lo largo de todo el día.