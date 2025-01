El campo municipal de Las Gaunas de Logroño, "en las debidas condiciones" mañana para el UDL-Athletic de Copa

LOGROÑO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El campo municipal de fútbol de Las Gaunas, en Logroño, es encuentra "en las debidas condiciones" para que se pueda disputar mañana sábado el partido de dieciseisavos de la Copa del Rey entre la Unión Deportiva Logroñés y el Athletic Club de Bilbao. Una cita prevista para las 21,30 horas de este día 4 de enero.

Como ha asegurado este viernes, en una visita al propio campo, el concejal de Interior y presidente de Logroño Deporte Francisco Iglesias, "el césped se fue cambiando, no ha hecho mucho sol estos días, lo que no ha favorecido que en determinadas zonas, como puede ser la más cercana a los banquillos, que es una zona que siempre tiene humedad porque tiene poca insolación, no haya crecido demasiado la hierba".

"Pero bueno, va a aguantar bien, el campo está en debidas condiciones y para el partido de mañana aguantará. Y luego tenemos una semana para recuperarlo para el próximo partido, creo que es de la UDL, la semana que viene en este estadio", ha apuntado el concejal.

En palabras de Iglesias, "estos casi 15 días que ha estado sin utilizar el campo -en referncia al parón navideño- ha venido bien para que la hierba crezca, para regenerar y demás".

En principio, ha añadido, "en la hierba no se prevé hacer nada de aquí a final de temporada, pero sí que estamos hablando con la empresa que lleva el mantenimiento, para, en esa zona delante de los banquillos, ver cómo podemos durante el verano acometer alguna pequeña mejora para evitar esa acumulación de agua y esos charcos que pueden quedarse".

"MEJORA CONTINUA".

Con todo, Iglesias ha apuntado que "el Ayuntamiento de Logroño, a través de Logroño Deporte, realiza diferentes trabajos de mantenimiento y mejora en las instalaciones públicas deportivas", entre las que se encuentra el Campo Municipal de Las Gaunas.

En este sentido, ha detallado que "de cara a la actualización de la planimetría, recientemente se ha realizado un conteo de las localidades de las gradas, que actualmente cuentan con 15.229 y 718 asientos de palco, 112 de palco presidencial y 606 de diferentes palcos, que suman un aforo de 15.947 plazas".

Iglesias ha subrayado que "en este momento, el campo tiene 15.974 butacas disponibles, pero que se verán reducidas porque se ha detectado que hay zonas, las más cercanas a las vallas, sobre todo en las esquinas del campo, que no tienen la adecuada accesibilidad ni la adecuada visibilidad".

Con lo cual, ha apuntado, "posiblemente el aforo, eliminando esas butacas, pueda estar en torno a los 15.500 espectadores", cifra que se terminará de determinar "en cuanto ya tengamos levantado el nuevo plano y que le facilitaremos, por supuesto, a los clubes que disputan aquí sus partidos".

"Y así ya cerraremos esa vieja polémica de cuál es el aforo definitivo del campo, en torno a los 15.500 espectadores, arriba o abajo, dependiendo de las butacas que se eliminen", ha incidido.

A estos trabajos se suman otros de mantenimiento realizados en noviembre, como el sellado de las cubiertas en las que se habían detectado goteras, la sustitución de butacas deterioradas o el resembrado con tepes de césped de alta calidad las zonas de las áreas.

Por otro lado, el pasado 20 de diciembre el Consejo de Administración de la entidad aprobó el pliego para la contratación del suministro e instalación de nueva megafonía en el recinto por valor de 43.499,50 euros.

Gracias a este contrato se retirarán los actuales altavoces, deteriorados tras más de 20 años de servicio, y se instalarán, inicialmente a finales de febrero, 44 nuevos altavoces de alta calidad y última tecnología.

"En los próximos meses seguiremos trabajando en el estadio municipal de Las Gaunas con la creación de un plan plurianual de mantenimiento y mejora el campo para continuar, poco a poco, mejorando el estado de estas instalaciones", ha concluido Francisco Iglesias.