Cantabrana, ante su exclusión primarias Podemos La Rioja: "A Garrido no le gustan las primarias y las votaciones"

El portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos La Rioja, Germán Cantabrana, ha asegurado, una vez que se ha conocido que tanto él como la también diputada 'podemita' Ana Carmen Sáinz, han sido excluidos, de momento - ya que han presentado varios recursos-, de las primarias de la formación 'morada', que al secretario general, Kiko Garrido "no le gustan las primarias y las votaciones".

Según información a la que ha tenido acceso Europa Press ambos no podrán concurrir por no haber realizado correctamente las donaciones al partido, algo que niegan. Sobre este asunto, considera que "el Comité Electoral riojano de Kiko Garrido nos expulsa por no hacer las donaciones correctamente. Es falso y lo recurriremos", ha afirmado.

De hecho, Cantabrana ha indicado que "sabíamos que esto iba a pasar". "Kiko Garrido había anunciado que no pretendía llegar a batirse en unas votaciones en igualdad de condiciones", ha afirmado.

En ese sentido, el portavoz de la formación 'morada' ha insistido en la idea de que al secretario general "no le gustan las primarias y las votaciones". "Lo ha demostrado a lo largo de su mandato, tomando todas las decisiones unilateralmente y esquivando cualquier consulta a las bases, incluido el revocatorio al que debería haberse sometido" ha añadido, para a continuación asegurar con rotundidad que "la Dirección Estatal está cubriendo a Kiko con su ala".

Cantabrana, aún así, ha dicho que esto "no nos sorprende" y "estamos tranquilos", porque "nuestra táctica pasaba por redactar los recursos y seguir peleando para 'Ganar La Rioja'". "Es triste que en Podemos no nos dejen acudir a las urnas", se ha lamentado.