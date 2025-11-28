Cantabria y UNIR presentan el primer programa público-privado de apprenticeship en España para impulsar el talento TIC - UNIR

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, la Cámara de Comercio de Cantabria y UNIR, ha presentado 'Cantabria Tech Talent', el primer programa público-privado de apprenticeship impulsado por una administración pública en España. Esta iniciativa nace para atraer, formar y conectar talento STEM con las necesidades reales de las empresas cántabras, que hoy tienen dificultades para encontrar este tipo de perfiles.

Así lo han explicado el consejero del ramo, Eduardo Arasti; el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas y la vicerrectora de Transferencia de UNIR, Isabel Díez, durante la presentación del programa, y todos ellos han coincidido en destacar la importancia de un programa que combina formación universitaria y experiencia práctica en empresas de la región con el objetivo de impulsar el talento joven y fortalecer la competitividad del tejido empresarial cántabro.

Arastasi ha destacado que "'Cantabria Tech Talent' responde a un fallo de mercado global: la escasez de perfiles tecnológicos. Este programa innovador demuestra el firme compromiso del Gobierno con la transformación digital y con la creación de oportunidades reales para los jóvenes de Cantabria".

'CANTABRIA TECH TALENT', UN MODELO PIONERO

El programa seleccionará y formará a 100 jóvenes con vocación tecnológica combinando prácticas en empresas de la región en horario de mañana con una formación intensiva tipo bootcamp por las tardes. Todo ello se desarrolla con un acompañamiento personalizado: cada alumno contará con un mentor o coach que guiará su progreso y facilitará su adaptación al entorno profesional

Este enfoque se inspira en el modelo apprenticeship de países como Reino Unido o Alemania, que conecta el aprendizaje con el desempeño real en la empresa, y ayudará a que los jóvenes tengan una curva acelerada de aprendizaje dentro de las empresas cántabras.

ATRACCIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO

Universia, la plataforma global de empleo universitario del Banco Santander, se une como socio clave para la atracción y preselección de los candidatos. Con una red de más de 100 universidades y un alcance superior a millón y medio de estudiantes, garantizará una difusión nacional del programa y la identificación de perfiles idóneos, que posteriormente serán validados por las empresas participantes.

UNA FORMACIÓN DE ÚLTIMA MILLA CON TÍTULO PROPIO

La formación incluirá especializaciones directamente ligadas a la demanda empresarial, en dos grandes áreas: Tecnología (Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, DevOps, Front-End y Back-End, entre otras) y el área de empresa y comunicación con foco en Data Analytics o Publicidad Digital.

La metodología combina sesiones online en directo impartidas por expertos del sector con talleres presenciales en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, el centro neurálgico de la innovación cántabra.

Los estudiantes que superen el programa obtendrán además un título universitario propio de UNIR, que acreditará su especialización y mejorará su empleabilidad.

La vicerrectora de Transferencia de UNIR, Isabel Díez, ha destacado la apuesta de la Universidad por formar talento tecnológico y digital mediante una experiencia práctica estructurada bajo el modelo apprenticeship.

Subrayó que la universidad debe ofrecer una formación alineada con las necesidades reales del mercado, construida en diálogo continuo con empresas y agentes sociales. Recordó que la educación superior sigue siendo una herramienta clave de movilidad social, al conectar conocimiento académico y práctica profesional para generar perfiles que aportan valor desde el primer día. Díez remarcó que 'Cantabria Tech Talent' es una apuesta decidida por la innovación y el talento joven como palancas de transformación económica: "Este proyecto supone un gran paso para alinear las necesidades de las empresas con el potencial del talento emergente".

EL PAPEL FUNDAMENTAL DEL TEJIDO EMPRESARIAL CÁNTABRO

El presidente de la Cámara de Comercio, Tomás Dasgoas, ha valorado que el proyecto "responde a una necesidad real: crear el entorno adecuado para que las empresas tecnológicas crezcan con perfiles preparados, especializados y capaces de acelerar la innovación".

Las compañías participantes, por su parte, se comprometen a tutorizar al becario, evaluar su desempeño y valorar prioritariamente su contratación una vez finalizado el programa.

La adhesión empresarial está ya abierta y cuenta con compañías como AXPE Consulting, NTT Data o Ambar, entre otras. Las empresas interesadas en adherirse podrán hacerlo hasta el 15 de diciembre a través de la dirección de correo habilitada: apprenticeship@unir.net

Con Cantabria Tech Talent, el Gobierno de Cantabria y UNIR dan un paso decisivo hacia un nuevo modelo de formación donde administración pública, empresa y talento se unen para construir el futuro profesional de la región.

El Ejecutivo Cántabro refuerza así su compromiso con la innovación y se posiciona como referente nacional en atracción de talento tecnológico. A su vez, UNIR consolida su rol como universidad líder en España en la implantación del modelo apprenticeship y en el desarrollo de formación de última milla.