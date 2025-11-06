La cantante riojana Alejandra Bartolomé y su banda 'White Carters', este jueves en Riojazz

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La joven cantante riojana, Alejandra Bartolomé, y su banda 'White Carters' protagonizan el concierto de Riojazz de este jueves, 6 de noviembre. La actuación será a las 20 horas en la Sala Fundición con entrada gratuita.

Alejandra Bartolomé lidera el grupo White Carters, una formación de ocho músicos que fusiona funk, soul y R&B. En su actuación en Riojazz presentarán un repertorio que mezcla temas clásicos y contemporáneos con composiciones propias.

Esta riojana cursa en la actualidad estudios superiores de jazz en Musikene, donde nació White Carters. Aunque cada integrante proviene de lugares diferentes, la pasión compartida por el funk y la música negra los unió para crear este proyecto común. El grupo combina la esencia del funk clásico -con influencias de James Brown, Stevie Wonder, Cory Wong o Matheo Parker- con una mirada fresca y actual, componiendo también temas originales que exploran sonoridades modernas.

'White Carters' está formado por Alejandra Bartolomé, voz; Cristina Pascual, bajo eléctrico; Ager Alsola, batería; Izan Intela, saxofón; Xabier Aguado, trompeta; Oier Alberdi, guitarra e Iker Toribio, guitarra.

Desde su formación, 'White Carters' ha recorrido escenarios de distinto formato, llevando el funk a bares, cenas y eventos privados, además de colaborar con la Universidad del País Vasco (UPV) en múltiples actos culturales celebrados en Gipuzkoa, Bizkaia y Vitoria-Gasteiz. La banda ha actuado también en fiestas populares, en el Festival Lekuek de Gernika y en numerosos espacios donde su propuesta ha conectado con públicos diversos.

En el plano audiovisual, grabó un tema original con videoclip para EITB, además de producir versiones en audio y vídeo de temas emblemáticos del género. Actualmente se encuentran en proceso de preparar la grabación de su primer EP, prevista para principios del próximo año, junto a un productor con el que ya han iniciado conversaciones.