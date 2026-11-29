Cante jondo, baile y un homenaje a los Poetas del 27 y a Enrique Morente, en la nueva edición de los Jueves Flamencos - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 'Jueves Flamencos' llega a su edición número 31 con una programación con figuras del cante y el baile, que ofrecerán siete espectáculos desde el 14 de enero al 15 de abril. Los abonos completos del programa, que cuenta con el patrocinio de Bodegas Ontañón, saldrán a la venta el próximo martes, 1 de diciembre.

La nueva edición del ciclo flamenco, que en su cartel rinde homenaje al bailaor Eduardo Serrano 'El Güito', comenzará el 14 de enero, a las 20 horas en Bodegas Ontañón, con la gala 'Nueva frontera jonda', protagonizada por el cantaor y compositor malagueño Al-Blanco y El Peli a la guitarra.

Con una vida dedicada al arte, Al-Blanco destaca por su innovación, conocimiento, virtuosismo vocal y su habilidad para crear universos íntimos y trascendentales con su cante.

Estará acompañado por 'El Peli', guitarrista alicantino que ha tocado para figuras del baile de la talla de Marco Flores, Alfonso Losa o Manuel Liñán, entre otros. Aunque su raíz es flamenca, le gusta nutrirse de otros géneros y distintas expresiones artísticas. Este dúo representa una de las propuestas más singulares de la nueva generación flamenca.

El 28 de enero, a las 20 horas, el ciclo continuará en el Teatro Bretón, con la actuación de Argentina, una de las cantaoras de mayor prestigio del flamenco actual y 'Mejor Artista de Flamenco por A.R.T.E. de Andalucía 2025'.

Con una voz, limpia, clara y redonda, incorpora estilos poco habituales que han ido perdiendo vigencia en los últimos tiempos, pero que la artista rescata para darles una sorprendente y lustrosa dimensión. En este sentido, músicos como Pancho Céspedes han declarado tras colaborar con ella que "Argentina tiene el perfume de los grandes, como Camarón y Paco de Lucía, ella es grande y cantar con ella me hace grande".

La cantaora onubense estará acompañada por Francis Gómez a la guitarra y Roberto Jaén y Jorge Bautista al compás.

En febrero, el día 11, a las 20 horas, se ha programado un concierto de aforo reducido ofrecido por el cantaor lebrijano José Valencia, acompañado por el guitarrista Juan Requena.

Valencia es el ejemplo de la vigencia del modelo de transmisión de las casas cantaoras gitanas del siglo XXI, pues pertenece a una larga y ancha estirpe flamenca que tiene también su derivación jerezana con nombres míticos como el de Juanichi el Manijero, el tío Borrico o los Parrilla de Jerez.

Cuatro premios 'Giraldillo del Cante' le avalan, mérito que ningún otro artista ha logrado, siendo los galardones más importantes que se conceden en el mundo de lo jondo. Hay que añadir a su palmarés reconocimientos tales como la distinción Venencia Flamenca (otorgado por el Festival de la Mistela) o el premio al mejor Cantaor de acompañamiento en el Festival de Jerez.

El 25 de febrero, a las 20 horas, será el turno la gala de cante 'Poetas del 27', protagonizada por Sandra Carrasco y David de Arahal. Carrasco ganó el 'Giraldillo del Cante en la Bienal de Sevilla 2026' y cuenta con una trayectoria profesional que le ha llevado a colaborar con artistas como El Pele, Manolo Sanlúcar, Miguel Poveda, Estrella Morente, Pepe Habichuela, Josemi Carmona, Avishai Cohen y Anoushka Shankar. A lo largo de su carrera ha participado también en proyectos junto a Richard Bona, Carlos Saura o el Ballet Nacional de España, entre otros.

El guitarrista David de Arahal, cuya versatilidad le ha llevado a colaborar con artistas como Pepe de Lucía, Lole Montoya, Miguel Poveda, Estrella Morente, Israel Fernández y Antonio Canales.

Carrasco y de Arahal estarán acompañados por Los Mellis.

El cantaor Gregorio Moya y el guitarrista Paco Cortés ofrecerán el 11 de marzo, a las 20 horas, el concierto de aforo reducido 'Morente siempre', un homenaje al artista Enrique Morente, considerado una de las figuras más influyentes y renovadoras de la historia del flamenco. Conocido en sus inicios como Enrique 'El granaíno', logró dominar los palos más ortodoxos del cante jondo para, a partir de ese conocimiento, romper barreras estéticas y fusionar el género con el rock, el jazz y la poesía.

También con aforo reducido se ha programado el 8 de abril, a las 20 horas, la actuación del cantaor de Chiclana Antonio Reyes, 'Giraldillo del Cante en la Bienal de Sevilla 2014, que estará acompañado por el guitarrista Joni Jiménez.

El cierre de esta 31ª edición de los 'Jueves Flamencos' lo pondrá el 15 de abril, a las 20 horas, la gala de baile 'La materia', segundo capítulo de la trilogía que la bailaora cordobesa Olga Pericet inició con 'La Leona'. Un tríptico que se inspira en las guitarras del mítico luthier Antonio de Torres (Almería 1817-1892).

Pericet transita este viaje a los orígenes del flamenco investigando sobre los admirados instrumentos alumbrados por el almeriense, considerado el padre de la guitarra española moderna.

El espectáculo se completa con la participación de los músicos José Manuel León (guitarras), Juanfe Pérez (bajo), Javier Rabadán (percusión) y Daniel Abreu como artista invitado.

ABONOS, LOCALIDADES Y DESCUENTOS.

La venta de abonos para todos los espectáculos del ciclo se realizará desde el martes 1 de diciembre, a las 11 horas, hasta el 9 de diciembre.

La venta de abonos parciales y localidades sueltas se iniciará el 10 de diciembre a partir de las 11 horas. Venta presencial y telefónica (941 20 72 31) en el horario habitual de taquilla y online a través de teatrobreton.org, en ambos casos sin cargo adicional.

El precio del abono para los seis espectáculos del ciclo que se celebran en el Teatro Bretón será de 115 euros en butaca de patio numerada.

Los abonos parciales para los espectáculos de Argentina, 'Poetas del 27' y 'La materia' tendrán un descuento del 15% al adquirir una localidad, de la misma zona de aforo, de cada uno de los tres espectáculos.

El precio para el recital en Bodegas Ontañón (Al-Blanco), que se encuentra fuera de abono, y para el concierto de aforo reducido en butaca de patio (el concierto de José Valencia y el recital 'Morente siempre') será de 20 euros.

El precio para los conciertos de aforo completo (Argentina, 'Poetas del 27' y 'La materia') es de 20 euros para bucata de patio y primer anfiteatro; y de 12 euros para el segundo anfiteatro.

Existen descuentos (no acumulativos) para los espectáculos de aforo completo (Argentina, 'Poetas del 27' y 'La materia'): un 20% para grupos organizados de entre 10 o más espectadores; un 50% para espectadores menores de 29 años en localidades del segundo anfiteatro; un 15% en cualquier zona del aforo para los poseedores del carné joven, para desempleados y para mayores de 65 años. Descuentos, todos ellos, no aplicables a los abonos.