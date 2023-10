Capellán se compromete a rebajar al 50% las listas de espera en Sanidad y llegar en tres horas a Madrid en tren

Anuncia que Voces de la Lengua desaparece y la Fundación San Millán continuará su actividad

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, se ha comprometido a rebajar, en un año, al cincuenta por ciento las listas de espera en Sanidad y llegar en tres horas a Madrid en tren.

Capellán ha comparecido ante el pleno del Parlamento de La Rioja para hacer un balance de sus primeros cien días como jefe del Ejecutivo regional.

En su comparecencia ha cargado, primero, las tintas con la gestión del Gobierno de la expresidenta socialista Concha Andreu calificando de "bulo" el Plan de Transformación y acusándole de "mentir" a los riojanos.

El presidente ha anunciado que Voces de la Lengua desaparece y la Fundación San Millán retomará su actividad. "Todo el proyecto de Valle de La Lengua será reconstruido", ha asegurado.

En el Valle de la Lengua ha hecho un balance "decepcionante con una desastrosa gestión". Ha recordado el anuncio de la creación del Observatorio del Español y ha asegurado que se "apostará por ello aunque no hay nada ejecutado".

Con respecto al Centro de la Economía de la Lengua, anunciado por el presidente Pedro Sánchez, con 44 millones de euros (20 del Estado), ha contado que se ha escrito una carta al ministerio para ampliar el objeto al que pueden destinarse esos fondos e incluir todo lo que tiene que ver con la industria del español, como Dialnet Global.

Se ha preguntado qué hay de los diez millones de euros anunciados de inversión para los monasterios: "Yo no lo sé, no he visto nada", ha espetado.

En Voces de la Lengua, que ha definido como un "cuerpo extraño incrustado", ha asegurado que el dinero no procede de fondos europeos y, por el momento, el Gobierno riojano ya ha inyectado 1,5 millones, gastándose un millón en seis meses para contratar artistas, la mayoría, de fuera de La Rioja (los artistas riojanas son, ha dicho, un exiguo once por ciento).

Ha calificado de "deliberada y obscena" la "marginación" a la que se la sometido, ha dicho, a la Fundación San Millán.

Ha anunciado la desaparición de Voces de la Lenguas, que ha pasado de "ocurrencia" a un intento de mantenerlo en el tiempo y "reemplazó la actividad de la Fundación san Millán"; ésta última, ha dicho, retomará la actividad para la promoción del español.

BAJADA DE LAS LISTAS DE ESPERA

Ha anunciado que se bajarán todos los impuestos competencia del Gobierno de La Rioja; y se desprotegerá el lobo.

Con respecto a las listas de espera: "Se intentará rebajar con nustros propios medios aprovechando todos los recursos necesarios". Se ha comprometido a reducir, en un año, a la mitad, la lista de espera.

Ha anunciado que, "tras un reposado análisis pedirá al presidente del Gobierno en la Conferencia de Presidencites dos nuevas frecuencias diarias de tren, directas y sin paradas, a Madrid en tres horas" para igualarse con Pamplona.

"Se lo pondré fácil al Ministerio, le diré que pruebe doce meses y, si hay que buscar fórmulas de financiación, las pondremos", ha añadido.

Ha anunciado un "nuevo impulso" tras tener que perder el tiempo "en buscar desaguisados".

PLAN DE TRANSFORMACIÓN

El presidente riojano, en su intervención, ha enmarcado la palabra "transparencia" porque, según ha dicho, en los últimos cuatro años se ha ocultado la gestión a los riojanos. Así, ha calificado el Plan de Transformación como la "gran mentira de Andreu".

"En estos cien días me hubiera gustado dedicarme a gobernar, pero he tenido que dedicar mucho esfuerzo a descubrir una administración paralela", ha dicho.

Ha hablado, "con dolor, de engaño y mentira a los riojanos" de un plan que ha sido "una oportunidad perdida" como eran los Fondos Next Generation, "que podrían haber dejado proyectos de futuro".

"Lo que nos hemos encontrado supera la peor de las previsiones", ha asegurado señalando la mala gestión de los fondos europeos: "El mayor desaguisado que me he encontrado en 25 años, acompañados de fake news para esconder la nada mas absoluta", ha dicho.

Ha llegado a calificar de "bulo" el Plan de Transformación. Ha añadido que él "sí" que ha pedido la vuelta de las Glosas Emilianentes, al encontrarse que no era verdad que lo hubiera pedido la expresidenta socialista, Concha Andreu.

Con respecto a la recuperación del legado de Maria de la O Lejárraga, que se "vendió en un gran acto en Riojaforum", ha asegurado que se ha recibido carta del familiar que citó Andreu negando lo anunciado por ésta.

En cuanto al sector vitivinícola, ha afirmado que se anunciaron ayudas a la destilación de 1,13 euros por litro: "Un anuncio que no podía materializarse" dado lo aprobado por la Unión Europea.

"Construyeron una estructura de chiringuitos con el objetivo premeditado de esconder la gestión", ha aseverado acusando a Andreu de vender "humo".

"Nos vendieron la llegada de fondos Next Generation y resulta que no han gestionado ni un solo euro, todo ha sido transferido de fondos propios", ha resaltado señalando que ha sido "una gran mentira".

"Todo esto es la antesala del desconcierto del Plan para la Transformación" ha añadido señalando la Ciudad para el Envase y el Embalaje que, ha dicho, se ha situado en Agoncillo: "Que yo sepa, no es Calahorra", ha afirmado.

"Nos han estado engañando todo el tiempo porque no supieron utilizar la inversión de fondos europeos", ha afirmado.

Ha anunciado que el actual Ejecutivo mantendrá "proyectos que tengan proyección adecuada; pero en otros casos", ha añadido, "habrá que poner fin en todo lo que nos ha situado frente a un abismo".

Ha dado a conocer, ante esto, que pedirá a los ministerios "capacidad de maniobra para salvar lo salvable".

Capellán ha asegurado que Andreu desplegó un modelo de gestión de los fondos para evitar cualquier tipo de control político y administrativo: "Viva la transparencia", ha clamado ironizando varias veces.

"Ustedes nos han dejado al borde del precipicio", ha acusado a los socialistas asegurando que los deberes "no están hechos".

"No podemos apagar sus fuegos con el riesgo de que nos quememos todos", ha aseverado asegurando, por ejemplo, que se ha comprado maquinaria para el Centro de Tecnología del Envase para no perder los fondos sin haber centro. Un "esperpento" que "no tiene nada de gracioso".

Al presidente le ha recordado la gestión de la Ciudad del Envase y el Embalaje al depotismo ilustrado, dado que se ha gestado, ha dicho, sin el sector.

Ha añadido que nunca ha habido "mención", en el proyecto, al concepto de ciudad/distrito tecnológico, calificándolo de "no ciudad". Se ha preguntado si es porque las empresas no se iban a deslocalizar dado el "nulo contacto" con ellas.

Ha creído que los socialistas pueden aprovechar la "oportunidad de oro" para explicar los derroteros de la fundación que la gestionaba desde enero, con "intervencionismo político insoportable".

SUELO INDUSTRIAL

También se referido a la compra de suelo en El Recuenco para el Centro Nacional de Tecnología del Envase, preguntándose su sentido cuando el proyecto había quedado descabalgado.

Ha relatado cómo se compró suelo a SEPES (entidad estatal) que éste no había podido vender a empresas con unos plazos para la venta con los que se han puesto "la soga al cuello" y en cuya "fechoría" pretendían implicar, ha dicho, al actual Ejecutivo.

De este modo, ha calificado de "suicida" la compra de un millón de metros cuadrados en el Recuenco y la Senda. Así pues, ha dicho, se "redefinirá" el proyecto ante la "amenaza" del Gobierno central de tener que devolver los fondos y la operación se "renegociará".

Con respecto a la Enorregión, se ha comprometido a estudiar junto con el sector la gestión de los 51 millones que se han asignado a La Rioja de fondos europeos (y de los que, ha dicho, se ha ejecutado el 0,4 por ciento). Se ha comprometido a multiplicar por cien la ejecución de esos fondos.