Capellán condena la "barbarie" que se está viviendo en Gaza y lo eleva a declaración institucional

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha condenado hoy la "barbarie" que se está viviendo en Gaza y ha elevado su rechazo a esta "tragedia humanitaria inaceptable" a declaración institucional.

Capellán, preguntado por los periodistas en la rueda de prensa posterior a sus encuentros con los grupos parlamentarios, donde IU le había exigido una condena más firme, ha dicho que "no puede haber duda" de su condena a la "barbarie en Gaza".

Ha relatado como, ya el 29 de julio, escribió una carta a la asociación Amistad con Palestina considerando que lo que se está viviendo en Gaza es "una tragedia humanitaria inaceptable".

Ante el "drama humano" que supone ha hecho un "llamamiento a los poderes que tienen la responsabilidad" para que "acaben con esta barbarie y establezcan la paz".

Además de reconocer la "labor de los diferentes colectivos" ha mostrado el "posicionamiento claro y contundente del presidente del Gobierno de La Rioja" que, ha recalcado, lo ha hecho "por escrito" en esa carta que envió a Amistad con Palestina.

Con respecto a que esta entidad le pide una declaración institucional, ha dicho: "Soy el presidente del Gobierno de La Rioja " y "el presidente del Gobierno de La Rioja ha puesto por escrito su planteamiento", preguntándose qué puede haber más institucional.

Con respecto a la bandera que, hoy, le ha entregado la diputada de Izquierda Unida Henar Moreno proclamando 'STOP genocidio' en Gaza, para que la coloque en el Gobierno riojano, ha dicho que "todos los días" hay causas que apoya y no puede poner "dieciocho banderas diferentes".

"Pero de lo que no puede haber ninguna duda es de la condena del Gobierno, y del presidente, a esa tragedia humanitaria, a esa barbarie que está sucediendo en Gaza, que es inaceptable".