Capellán dice que "a veces no nos damos cuenta del impacto económico que tiene una universidad"

LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El recién nombrado como presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha destacado que "a veces no nos damos cuenta del impacto económico que tiene una universidad en su entorno, no sólo generando y transfiriendo conocimiento; no sólo formando a los jóvenes y a los alumnos; no sólo investigando con los proyectos, sino también el impacto económico que tiene con el flujo de estudiantes, de movimiento, de actividad y de vida que da a una ciudad, en este caso Logroño".

Capellán ha manifestado estas cuestiones antes de asistir al acto de presentación del informe '30 años de contribución de la Universidad de La Rioja a su región'.

Ha reconocido que la Universidad de La Rioja "fue uno de los pilares para que los riojanos pudieran tener acceso directo a formación superior en su tierra", y que ahora "30 años después sigue formando a miles de jóvenes, dando oportunidades" porque "la educación es la gran palanca para dar igualdad y oportunidades". De hecho, ha asegurado que "sin esta universidad, no se entiende La Rioja".

Capellán ha mostrado su orgullo por este centro universitario, del que es catedrático. De hecho, en tono de anécdota ha contado que "hoy mismo me ha llegado, a la vez que el nombramiento -como presidente de La Rioja-, el último trabajo fin de master para corregir de un alumno del Máster del Profesorado, del que he seguido ejerciendo durante la campaña electoral, porque me encanta la docencia".

Por otra parte, preguntado por los detalles de su Ejecutivo, ha apuntado que "yo voy con los procedimientos cuando tocan; hoy ha tocado que Su Majestad el Rey y el presidente del Gobierno de España firmen ese decreto que en el BOE y en el BOR anuncian mi nombramiento como presidente", y "mañana tocará esa toma de posición oficial".