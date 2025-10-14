Capellán, sobre la ESDIR: "Es un referente de la formación en diseño a nivel nacional e internacional" - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha destacado, en el acto conmemorativo del primer centenario del edificio que alberga la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR), que "este magnífico espacio, sus profesores, su personal, sus estudiantes, la luz y la belleza del entorno tienen que seguir siendo un espacio especial, un espacio singular y un espacio de creatividad".

Todo para "seguir proyectando a su entorno, a la sociedad y al mundo belleza y arte bello, para mejorar a las personas y a nuestro mundo". Además también ha señalado que la ESDIR "es un referente de la formación en diseño a nivel nacional e internacional"

Capellán, junto con los consejeros de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pastor; de Educación y Empleo, Alberto Galiana; y la directora del centro, Mónica Yoldi, ha participado en el acto conmemorativo organizado para celebrar el primer centenario de la sede de la ESDIR, cuya construcción finalizó en 1925 como Escuela de Artes Industriales y Artes y Oficios de Logroño. Además de la conferencia a cargo de los docentes Javier de Blas, Inmaculada Cerrillo y Javier Dulín, se ha realizado una visita al centro y a la exposición que conmemora esta efeméride.

Durante su intervención, Capellán ha felicitado a todos los docentes de la ESDIR por su "trabajo y constancia" que han hecho de esta escuela, "ubicada en Logroño hace cien años, que sea hoy un referente de la formación en diseño a nivel nacional e internacional".

También se ha referido a los casi 500 alumnos que "tienen la fortuna y la suerte de estar en esta magnífica escuela", no solo por la formación que reciben, sino por "ser también parte de este proyecto y alimentarlo", así como a todo el personal que forma parte del centro, "desde administración hasta servicios, que a veces se nos olvida, pero que su trabajo es fundamental para que todo funcione y para que el día a día de esta escuela siga su curso".

Respecto a la construcción del actual edificio de la ESDIR, el presidente del Ejecutivo riojano ha recordado la figura clave del británico John Ruskin, precursor del movimiento Arts and Crafts y se ha remontado a "ese momento en el que las Escuelas de Artes y Oficios empiezan a funcionar en Europa, con origen en el Reino Unido para extenderse después por otros países hasta llegar a España y a Logroño".

Para la creación de estos centros, ha recordado, "fue fundamental el Decreto del año 1886 que impulsó el primer gobierno de Sagasta", por lo que "hoy también tenemos que rendir tributo a este ilustre riojano, un ingeniero de caminos, canales y puertos, que permitió a través de ese Decreto, que, junto con la escuela central de Madrid, se creasen otras siete escuelas en todo el país y una de ellas es esta de Logroño".

CIEN AÑOS DE HISTORIA

Un edificio que acogió la Exposición Regional de 1925 que clausuró Alfonso XIII Para conmemorar los cien años de historia de este edificio, la ESDIR ha organizado una serie de actos conmemorativos, como la exposición CIEN, que puede visitarse en la misma escuela hasta el próximo 2 de noviembre y que realiza un recorrido por la historia de este inmueble, desde que se proyecta hasta la actualidad, a través de documentos y material fotográfico y audiovisual inéditos, que comprenden una investigación exhaustiva de los usos del centro.

La actual Escuela Superior de Diseño de La Rioja nació como una Escuela de Artes Industriales y Artes y Oficios, donde a lo largo de los últimos cien años, se han ubicado distintas enseñanzas acordes a los planes de estudios de cada época.

Para la construcción de la Escuela de Artes Industriales y Artes y Oficios de Logroño, en marzo de 1912, el Ministerio de Instrucción Pública convoca el concurso de proyectos, en el que se recoge que el Ayuntamiento de Logroño ha cedido los terrenos y se cuantifica en 800.000 pesetas el presupuesto de contrata, comprendiendo el coste de la construcción, la decoración y las obras específicas.

En el año 1913 se resuelve el concurso y se aprueba el proyecto presentado por los arquitectos Luis Mosteiro Canas (Madrid 1882-1954) y Antonio Rubio Marín (Granada 1884-Madrid 1980), con un presupuesto de 778.048,09 pesetas. La contrata de su construcción recae en Constantino Bergasa y su tío Pedro Bergasa, pertenecientes a una saga de constructores que levantaron distintos edificios en la ciudad, como el colegio de la Enseñanza o el Instituto Sagasta, entre otros.

La primera piedra del edificio se puso el 21 de septiembre de 1914 en un acto que contó con la presencia de Amós Salvador Rodrigáñez, ingeniero y político logroñés que a lo largo del primer cuarto de siglo XX ocupó varias carteras ministeriales, entre ellas la de Instrucción Pública y Bellas Artes.

La construcción se demoró más de diez años, ya que hubo problemas de cimentación y además se tuvieron que sustituir materiales, buscando aquellos más apropiados para la construcción. Una vez finalizado, en 1925, el Ayuntamiento de Logroño solicita al Ministerio su ocupación para la Exposición Regional que se iba a abrir en septiembre de 1925 y a cuya clausura asiste el 14 de octubre de 1925, el Rey Alfonso XIII.

Una vez finalizada la Exposición Regional, de nuevo los arquitectos Antonio Rubio y Luis Mosteiro, tienen que intervenir en el edificio para adecuar los espacios a las distintas enseñanzas, de manera que las Artes Industriales ocupan la planta baja y las Artes y Oficios el primer piso.

A lo largo de casi sesenta años han convivido las enseñanzas de Artes Industriales con las de Artes y Oficios. A partir de los años ochenta del siglo pasado, las Artes Industriales estrenan una nueva sede y la Escuela de Artes y Oficios fue recuperando poco a poco todo el espacio, llevando a cabo dos grandes reformas, el Salón de Actos y la Biblioteca.

CASI 500 ALUMNOS EN GRADOS SUPERIORES Y MÁSTERES

En la actualidad, el edificio acoge a casi 500 alumnos y 60 docentes de los estudios superiores de Grado en Diseño, con las especialidades de Diseño Gráfico, Diseño de Moda, Diseño de Interiores y Diseño de Producto. Desde hace casi una década, la escuela imparte tres Másteres oficiales: en Packaging para Industria Alimentaria y Vitivinícola, en Diseño e Innovación de Calzado y Espacios Comerciales y Expositivos para la Moda.

Un amplio abanico de estudios que ha sabido recoger el espíritu con el que se creó el centro, unir la ciencia, el arte y la artesanía y dotar a los jóvenes de las herramientas propicias al espíritu innovador y creativo.