La carretera LR-113, cortada totalmente en Viniegra de Abajo por un desprendimiento

LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

SOS Rioja acaba de informar hace unos minutos de que la carretera LR-113 se encuentra totalmente cortada a la altura del término municipal de Viniegra de Abajo por un desprendimiento de piedras.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 14,45 horas, la empresa de mantenimiento de la propia carretera LR-113 ha informado al Centro de Emergencias del corte de la vía en el punto kilométrico 23, en el término municipal de Viniegra de Abajo.

El motivo del corte de la carretera es que se ha producido un desprendimiento "importante de piedras que ha ocasionado el corte total de la vía".

Por el momento, se indica que estos servicios de mantenimiento están trabajando en el lugar, pero que, por ahora, "no pueden estimar el tiempo estimado para la apertura".