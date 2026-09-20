La carroza de la Asociación de Vecinos de La Cava-Fardachón gana el concurso del desfile de las fiestas de San Mateo

La carroza de la Asociación de Vecinos de La Cava-Fardachón gana el concurso desfile de las fiestas de San Mateo - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carroza de la Asociación de Vecinos de La Cava-Fardachón ha sido distinguida con el primer premio del desfile organizado por el Ayuntamiento de Logroño con motivo de las fiestas de San Mateo y 69ª Vendimia Riojana, y que ha tenido lugar esta mañana a partir de las 11,30 horas.

La obra, premiada con 1.500 euros, ha sido la de la Asociación de Vecinos de La Cava-Fardachón. El segundo premio, con una gratificación de 1.000 euros, ha correspondido a la carroza de la Peña Rondalosa y el tercer premio ha recaído en la carroza del Ayuntamiento de Haro, que ha recibido una gratificación de 500 euros.

El desfile ha contado con una buena presencia de público que se ha congregado a lo largo del desfile, que este año ha recuperado su celebración matinal.

Así, ha transcurrido por las siguientes vías: Avenida Solidaridad (esquina con Marqués de la Ensenada), Vara de Rey, Muro del Carmen, Muro de Cervantes, Avenida de la Paz, Doce Ligero.

El jurado del concurso de carrozas ha estado compuesto por la concejala de Festejos; un concejal de la oposición; un representante de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja; un miembro de la Asociación de la Prensa de La Rioja; un integrante del Colegio de Decoradores, y un miembro del área municipal de Festejos.

Estos han sido los grupos participantes en el desfile, que ha contado con más carrozas y grupos participantes este año:

Comparsa de Gigantes y Cabezudos con Logroño Gaita y Tambor

Agrupación Banda de Música de Logroño

Carroza Del Ayuntamiento De Haro

Grupo de Danzas de Logroño Grupo de Danzas de Rebulir (Orense)

Grupo de Pauliteros de Sendim (Portugal)

Carroza Del Ayuntamiento De Calahorra Grupo de danzas de El Cortijo

Peña La Unión

Peña La Simpatía

Peña Los Brincos

Carroza Peña Riojana Los Brincos

Peña Logroño

Peña Aster

Carroza Peña Aster

Peña La Alegría

Peña Rondalosa

Carroza Peña Rondalosa

Peña La Rioja

Peña La Uva

El Viñedo Encantado-Pablo Méndez Performance

Carroza Asociación de Vecinos La Cava-Fardachón

Grupo Contradanza

Carroza del Ayuntamiento de Logroño

Grupo Aires de La Rioja Carroza Gobierno de La Rioja.