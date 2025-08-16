La Casa de los Periodistas apaga uno de sus balcones para denunciar el asesinato de compañeros en Gaza

Archivo - La guerra en Gaza dispara el número de periodistas asesinados - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Permanecerá cubierto con una imagen de Abdel Kareem Hana y el lema 'Nos asesinan para no tener testigos. Sin periodistas la verdad desaparece'

LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Casa de los Periodistas en Logroño apagará mañana uno de sus balcones para denunciar el asesinato de compañeros en Gaza. Esta entidad ha mostrado su repulsa tanto por este hecho como por el sufrimiento de la población civil.

La Asociación de la Prensa de La Rioja, en nombre de los y las periodistas que la forman, ha compartido su consternación por el ataque del ejército israelí del pasado domingo.

Éste, ha recordado, costó la vida a seis periodistas, cinco de ellos de la cadena Al Jazeera. También ha mostrado su consternación por el asedio que está viviendo la población civil en Gaza.

Como gesto de esta denuncia uno de los balcones de la Casa de los Periodistas con vistas a la plaza de San Bartolomé, "la más visitada de la ciudad", ha subrayado, permanecerá cubierto con una imagen de Abdel Kareem Hana (AP) y el lema 'Nos asesinan para no tener testigos. Sin periodistas la verdad desaparece'.

Además, bajo este mismo lema, ha convocado mañana, lunes 18 de agosto, a las 13:00 horas, en la Casa de los Periodistas, a los medios de comunicación, a los profesionales de la información y a la población riojana a concentrarse.

En este acto, se guardará un minuto de silencio en repulsa por el asesinato de periodistas en Gaza y el sufrimiento de la población civil, "víctima inocente de este sanguinario conflicto".

"Somos conscientes de que se trata de un conflicto complejo, con múltiples aristas políticas, históricas y territoriales que no pueden simplificarse; pero nuestra voz, como colectivo comprometido con los derechos humanos y la libertad de información, necesita gritar ante el genocidio de miles de inocentes", ha resaltado.

La Asociación de la Prensa denuncia las cifras "insoportables" de un conflicto con un gran número víctimas civiles, muchas de ellas niños y niñas, en el que los periodistas mueren asesinados y en el que el objetivo es la destrucción de infraestructuras básicas como hospitales, casas, escuelas y mercados en un ataque directo a la población. "No hay causa que pueda justificar semejante barbarie", ha resaltado.

Ha mostrado todo su apoyo a los compañeros que arriesgan su vida por contar lo que está sucediendo en aquellos territorios. Ha señalado cómo, según la ONU, más de 240 periodistas han muerto mientras hacían su trabajo desde que el 7 de octubre de 2023 se recrudeció el conflicto.

"Un ataque directo a la libertad de prensa para eliminar periodistas porque ya se sabe que sin testigos la verdad desaparece. Nuestra más sincera admiración por quienes informan desde éste y desde todos los frentes, muchas veces sin la mínima protección y sin ninguna garantía", ha clamado.

Ha reclamado a las partes implicadas y a los organismos internacionales que actúen ya para detener esta escalada de violencia, abrir corredores humanitarios, garantizar los derechos humanos en la zona y exigir que se permita la presencia de periodistas internacionales haciendo reportajes en el terreno.

"Hoy, y siempre, estamos del lado de quienes sufren y también de quienes, con su cámara o una libreta, hacen lo imposible por contarlo", ha resaltado.