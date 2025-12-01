Casi 5.000 escolares logroñeses pasarán este curso por los programas de seguridad vial del Ayuntamiento

Laura Lázaro, en el centro, en su visita esta mañana al Parque Infantil de Tráfico - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Casi 5.000 escolares logroñeses pasarán a lo largo de este curso por los diferentes programas de seguridad vial que, a través del Parque Infantil de Tráfico, ofrece el Ayuntamiento de Logroño. Una serie de iniciativas mediantes las que se ofrece a estos chavales, desde Infantil y Primaria hasta 2º de la ESO, una educación práctica y pautas específicas para una movilidad segura.

La concejala de Infancia, Juventud y Educación, Laura Lázaro, ha visitado este lunes a los alumnos de 5º de Primaria del Colegio Caballero de La Rosa que participan en el programa de Educación Vial que ofrece el Ayuntamiento de Logroño en el Parque Infantil de Tráfico, con el objetivo de que los escolares aprendan reglas de convivencia civil y pautas específicas para una movilidad segura.

El programa de Educación Vial del Ayuntamiento de Logroño comenzó a desarrollarse en el mes de septiembre en nuestra ciudad, con el objetivo de "permitir a los distintos actores presentes en la vía pública relacionarse desde el respeto y la seguridad, a través de la educación", ha manifestado la concejala.

"El Ayuntamiento lleva 29 años apostando por la seguridad vial con mayúsculas, sobre todo la de los más pequeños", ha expresado Lázaro, quien se ha propuesto llegar con este programa a todos los centros educativos de nuestra ciudad.

A su juicio, "el objetivo es que Logroño sea un lugar de convivencia en el que podamos movernos y disfrutar de la ciudad, empleando, a ser posible, los medios más cómodos a nuestro alcance; la bicicleta y el transporte público son dos medios irreemplazables, por eso, animamos a los niños y a todas las familias a hacer un uso correcto de los mismos".

Por un lado, el Parque Infantil de Tráfico de Logroño desarrolla sus programas de Educación Vial para el curso 2025/2026 destinados a los alumnos de Tercer Ciclo de Primaria de los centros de la ciudad (5º y 6º de Educación Primaria). El programa busca promover hábitos seguros como peatones, ciclistas y pasajeros, además de reforzar valores de convivencia ciudadana.

Las sesiones, que comenzaron el 29 de septiembre y se prolongarán hasta el 26 de mayo, combinan dinámicas teóricas con circuitos prácticos en bicicleta, triciclos o vehículos adaptados, simulando el papel de conductores, peatones o agentes de tráfico. Este año está previsto que participen en este programa 2.931 alumnos/as de 33 centros.

El programa del Parque Infantil de Tráfico incluye una parte teórica, que se introduce por medio del juego, con el fin de comprender e interiorizar diferentes conceptos de la Educación Vial. Mediante esta fase se busca fomentar hábitos correctos y corregir aquellos que pueden suponer un "peligro" para su seguridad vial. Estos hábitos están relacionados con su conducta de peatones, pasajeros o conductores de bicicleta.

Durante la parte práctica, la mitad de la clase realiza un circuito en bicicleta o vehículo adaptado a las necesidades específicas del alumnado participante (triciclos, coche de pedales o bicicletas sin pedales) y la otra mitad hace de policías y peatones según corresponda a su curso. A mitad de la mañana se realiza un cambio de roles.

CREAR HÁBITOS DE SEGURIDAD EN EL NIÑO.

El parque desarrolla también Educación Vial en Educación Infantil y resto de cursos de Educación Primaria. En ese sentido, el Parque acogerá en junio las sesiones para Infantil y alumnado de 1º a 4º de Primaria. Esta modalidad comenzará el 27 de mayo del 2026 y finalizará el 17 de junio, y está dirigida a 449 participantes.

En este caso, el programa de actividades entrena la adquisición de hábitos del niño para que se desenvuelva con seguridad en el mundo del tráfico. Destaca la iniciativa "Hermanos Viales", en la que estudiantes mayores acompañan a los más pequeños en un circuito peatonal, reforzando la cooperación entre generaciones.

PROGRAMA 'LA BICI EN LA ESCUELA'.

Asimismo, del 4 de octubre a 17 junio, el programa "La Bici en la Escuela" se desarrolla también, con el objetivo de introducir la bicicleta como medio de transporte sostenible en el día a día de los alumnos de 2º la ESO haciendo también sus vidas más saludables.

Pretende, además, promover la solidaridad para el préstamo de bicicletas entre familiares, compañeros... para el alumnado que no tenga acceso a una. Para este curso han confirmado su participación 15 centros con una previsión de participación de 1.494 personas.

Fuera del calendario escolar, como ha recordado Laura Lázaro, el horario de tardes del Parque Infantil de Tráfico permitirá que niñas y niños de hasta 14 años disfruten gratuitamente de las instalaciones, practicando como peatones y ciclistas en un entorno lúdico y seguro.

En septiembre ya lo han utilizado 290 menores. La entrada en sesión de tarde es libre y gratuita para los menores de hasta 14 años.

Aunque no es necesario reservar, en ocasiones el horario puede variar al atender solicitudes de asociaciones y colectivos relacionados con la infancia por lo que se recomienda consultar la disponibilidad de las instalaciones, tanto en el teléfono 941 288507 como en el mail parqueinfantildetrafico@logrono.es