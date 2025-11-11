Casi la mitad de los trabajadores del sector Industrial tiene 50 años o más, el 53,1% en la Automoción

Archivo - El sector de la Automoción vive una transformación - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi la mitad de los trabajadores del sector industrial tiene cincuenta años o más; una cifra que aumenta al 53,1 por ciento en el caso de la industria de la Automoción, ha informado hoy el secretario general del Clúster de Automoción de La Rioja, Daniel Rueda.

En rueda de prensa junto al socio director de Personas y Estrategia, Blas Rodríguez, Rueda ha presentado la segunda edición del estudio retributivo del sector Industrial, con los principales resultados obtenidos de más de 4.000 puestos de trabajo.

En relación al sector de la Automoción, Rueda ha señalado: "Estamos ahora mismo en unos momentos en los que el proceso de transformación que estamos sufriendo me atrevería a decir que es uno de los nunca vistos".

Así, ha dicho, "los nuevos sistemas de movilidad, los cambios de propulsión, la electrificación, la seguridad y la legislación europea son elementos que lo que nos hacen es empezar a poner el foco en algo muy importante para poder seguir siendo competitivos, el talento, tanto en la gestión desde la perspectiva de captación como de retención".

"Ésta", ha dicho, es "precisamente una de las dificultades que está afrontando ya no sólo la industria de la Automoción, sino toda la industria en nuestra región, la gestión y captación del talento".

Para poder contar con una "visión" del mercado que haga a las empresas contar con las herramientas para saber cómo captar ese talento se ha desarrollado, por segundo año, este estudio que, además, tendrá continuidad y será bienal.

En esta segunda edición, 21 empresas tractoras de la economía regional han permitido aglutinar datos de más de 4.000 trabajadores, clasificados en 58 puestos de trabajo diferentes.

Tal y como desvela este estudio, únicamente el cinco por ciento de los trabajadores industriales del estudio reside a más de treinta kilómetros de su centro de trabajo, lo que demuestra la fuerte vinculación entre la industria y el territorio.

Casi un diez por ciento de la plantilla industrial se jubilará en menos de cinco años, y otro diecisiete por ciento tiene entre 55 y 59 años, "lo que anticipa un importante reto de relevo generacional".

"La lectura que hacemos de eso es oye, hay que tener en cuenta que estas personas que tienen un bagaje y un expertise impresionante, dentro de poco van a salir de la empresa y el sector necesita constantemente tener a gente con alta capacitación y alta cualificación", ha dicho Rueda.

Por su parte, Rodríguez ha indicado: "Si me dijeras hoy que me encuentro con una persona que quiere estudiar algo para dentro de un año o dos años trabajar, te diría que mantenimiento, porque el proceso de automatización es cada vez mayor en las empresas, así como el proceso de renovación tecnológica, por tanto, hace falta más gente para mantener esas máquinas".

El estudio también desvela que sólo el 8,5 por ciento de los trabajadores industriales tienen menos de treinta años, una cifra que en el caso de la automoción desciende al 5,8 por ciento.

El sector de la Automoción se consolida "como uno de los principales referentes de estabilidad laboral en La Rioja", ya que el 66 por ciento de sus trabajadores acumulan más de diez años en la misma empresa, frente al 42 por ciento del resto de la industria.

Las mujeres del sector Automoción mantienen una posición retributiva más favorable que en otros ámbitos industriales, aunque representan únicamente el quince por ciento del empleo del sector.

En cuanto a la evolución salarial, la categoría de ingeniería ha experimentado el mayor incremento retributivo del último año, con una subida media del 9,4 por ciento, mientras que la de los puestos directivos ha sido más moderada, en torno al 1,4 por ciento.

Entre las áreas con mayores niveles de competitividad salarial destacan los departamentos de sistemas informáticos, procesos y mejora continua, calidad y medio ambiente, y oficina técnica.

El objeto del estudio, y de conocer estos datos, ha explicado Rodríguez, es permitir a las empresas "diseñar una política retributiva a la hora de buscar a nueva gente y saber que hay que pagarlo; o saber si los empleados y empleadas que son buenos de verdad están mal o bien pagados y por tanto retenerlos".

Entre los puestos que están retribuidos por encima de la media "el top 5", ha dicho Rodríguez, "sería responsable de ingeniería, project manager, jefe de proyectos, técnicos informáticos, responsables de calidad y técnicos de la oficina técnica, donde hacen diseño, control, delineación, etcétera".